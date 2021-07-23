Канал "1+1" решил снова показывать фильмы на русском

Группа "1+1 медиа" заявила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала (то есть на русском), а на украинский будет переходить постепенно, поскольку украинский дубляж якобы не нравится зрителям.

Источник: заявление группы, которое имеется в распоряжении "Украинской правды"

Детали: В медиагруппе рассказали, что после того, как 16 июля начал действовать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, телеканал начал транслировать все фильмы и сериалы на украинском языке. Но теперь "1+1" вынужден вернуться к русскоязычной озвучке, поскольку, во-первых, это якобы позволяет действующее законодательство, а во-вторых, украинский дубляж будто бы не понравился зрителям, которые "исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально".

К тому же, жалуются там, необходимость трансляции исключительно на украинском поставила их в "неравные конкурентные условия".

Дословно: "1+1 media выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя. А особенно, когда речь идет о таком важном вопросе как язык. Только совместными усилиями всех игроков рынка возможно сдвинуть ситуацию. Сейчас же мы наблюдаем определенный раскол общества по языковому принципу, что считаем категорически недопустимым".

Больше деталей: По информации издания "Детектор медиа", зрительская критика касалась сериала "Сваты". Телеканал "1+1" 19 июля показал сериал в украинском дубляже, однако в соцсетях и на сайте канала зрители по разным причинам начали выражать недовольство этим дубляжом - жаловалась как на качество дубляжа, так и просто на украинский язык. 22 июля "Плюсы" вернули сериалу русское звучание.

Медиагруппа заверила, что продолжит инвестировать в дубляж и украиноязычный контент. В частности, в "1+1 медиа" напомнили, что этой осенью покажут украинский собственный сериал "Моя любимая Страшко", а телеканалы группы продолжат информационную кампанию "Смотри на украинском".