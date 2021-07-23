"Посланці України": мовний омбудсмен закликав олімпійців говорити українською

Уповноважений із захисту державної мови в Україні Тарас Кремінь закликав спортсменів, які представляють Україну на Олімпійських іграх у Токіо, говорити українською мовою на офіційних заходах.

Джерело: уповноважений із захисту державної мови у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні офіційно стартують XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо. Україну представлятимуть 158 спортсменів у 25 видах спорту.

Спорт – це знак вправності у володінні стрілою часу. Але крім спортивних досягнень сьогодення вимагає від наших рекордсменів влучно вцілити в ще одну державотворчу ціль – гідно нести міжнародний авторитет держави. Спортсмени вже давно стали прикладом для багатьох співвітчизників, а їх досягнення викликають почуття гордості за власну країну.

Цьогорічна Олімпіада в Токіо сприяє тому, щоб на головних аренах планети української стало більше. На щастя, минають ті часи, коли сферу спорту вважали зросійщеною, натомість зростає кількість тих, котрі не лише ставлять нові рекорди, а й зміцнюють статус державної мови на міжнародній арені".

Деталі: Кремінь зазначив, що в Україні йде війна, а утвердження української мови в спортивній дипломатії такого рівня, як Олімпіада, зміцнює державність.

Він повідомив, що напередодні поїздки української збірної на Олімпіаду в Токіо зустрічався з міністром молоді та спорту, олімпійським чемпіоном Вадимом Гутцайтом – і говорив із ним про важливість дотримання "мовної дипломатії" у спорті.

"Бажаємо, щоб наші олімпійці досягали найвищих сходинок, а вся планета бачила, як виконується наш славень та підіймається державний прапор. Але, водночас, було б справедливо, щоб під час брифінгів, виступів, пресконференцій українські чемпіони, їхні тренери, представники Національного олімпійського комітету та офіційних делегацій спілкувалися українською", – заявив Кремінь.

На його думку, у спортсменів уже з’явилося розуміння важливості мовної ідентичності.

"Олімпіади у світі, попри здебільшого класичний формат, ще і політичний інструмент. Це вкотре доводить, що спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою, сучасним життям держави та її майбуттям", – заявив Кремінь.

На його думку, "українські спортсмени – посланці України у світі, справжні виразники її ідентичності, оборонці державної мови".