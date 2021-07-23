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"Посланники Украины": языковой омбудсмен призвал олимпийцев говорить на украинском

Пятница, 23 июля 2021, 14:15
Посланники Украины: языковой омбудсмен призвал олимпийцев говорить на украинском
Радио Свобода

Уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Кремень призвал спортсменов, представляющих Украину на Олимпийских играх в Токио, говорить на украинском языке на официальных мероприятиях.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка в Facebook

Прямая речь: "Сегодня официально стартует XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Украину будут представлять 158 спортсменов в 25 видах спорта.

Спорт – это знак ловкости владения стрелой времени. Но кроме спортивных достижений нінешнее время требует от наших рекордсменов метко попасть в еще одну государствообразующую цель – достойно нести международный авторитет государства. Спортсмены уже давно стали примером для многих соотечественников, а их достижения вызывают чувство гордости за свою страну.

Нынешняя Олимпиада в Токио способствует тому, чтобы на главных аренах планеты украинского языка стало больше. К счастью, проходят те времена, когда сферу спорта считали русифицированной, при этом растет количество тех, кто не только ставит новые рекорды, но и укрепляет статус государственного языка на международной арене".

Детали: Кремень отметил, что в Украине идет война, а утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня, как Олимпиада, укрепляет государственность.

Он сообщил, что накануне поездки украинской сборной на Олимпиаду в Токио встречался с министром молодежи и спорта, олимпийским чемпионом Вадимом Гутцайтом – и говорил с ним о важности соблюдения "языковой дипломатии" в спорте.

"Желаем, чтобы наши олимпийцы достигали самых высоких ступенек, а вся планета видела, как выполняется наш гимн и поднимается государственный флаг. Но в то же время было бы справедливо, чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций общались на украинском", – заявил Кремень.

По его мнению, у спортсменов уже появилось понимание важности языковой идентичности.

"Олимпиады в мире, несмотря на в основном классический формат, еще и политический инструмент. Это еще раз доказывает, что спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего", – заявил Кремень.

По его мнению, "украинские спортсмены – посланцы Украины в мире, настоящие выразители ее идентичности, защитники государственного языка".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Олимпиадаязык
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