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У РФ не показали вихід української команди на відкритті Олімпіади-2020

П'ятниця, 23 липня 2021, 17:13
скріншот із трансляції

Російський "Первый канал", який транслював церемонію відкриття літньої Олімпіади-2020 в Токіо, під час параду атлетів не показав вихід команди з України.

Джерело: російське видання "РБК"

Деталі: Відзначається, що трансляцію перервали на рекламу перед появою на стадіоні збірної Уганди за якою йшли спортсмени з України.

Трансляція відновилася через кілька хвилин, коли по стадіону проходила збірна Уругваю.

У прес-службі "Первого канала" пояснили цю перерву "комерційними зобов'язаннями": парад триває близько двох годин, і кілька разів його доводиться переривати на рекламу.

Чому показ реклами припав на вихід збірної України, там не пояснили.

 
скріншот

23 червня в Токіо проходить відкриття літніх Олімпійських ігор-2020. У змаганнях візьмуть участь 206 країн. Спортсмени виходять на стадіон в алфавітному порядку за назвою країни, яку вони представляють.

Через скандал із допінгом збірна Росії пройшла по стадіону під нейтральним прапором. Російські спортсмени будуть виступати під нейтральним прапором та без гімну РФ.

 
Вихід команди під нейтральним прапором
olympic_russia

Нагадаємо: 

  • Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах). 
  • Ігри ХХХІІ Олімпіади в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.
  • У липні 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство підозрювало 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил. 
  • У грудні 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заборонило Росії брати участь у великих міжнародних змаганнях на чотири роки.

Теми: ОлімпіадаРосіяУкраїнаспорт


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