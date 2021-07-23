В РФ не показали выход украинской команды на открытии Олимпиады-2020
Российский "Первый канал", который транслировал церемонию открытия летней Олимпиады-2020 в Токио, во время парада атлетов не показал выход команды из Украины.
Источник: российское издания "РБК"
Детали: Отмечается, что трансляцию прервали на рекламу непосредственно перед появлением на поле сборной Уганды за которой шли спортсмены из Украины.
Трансляция возобновилась спустя несколько минут - когда по стадиону проходила сборная Уругвая.
В пресс-службе "Первого канала" объяснили этот перерыв "коммерческими обязательствами": парад длится около двух часов, и несколько раз его приходится прерывать на рекламу.
Почему показ рекламы пришелся на выход сборной Украины, там не объяснили.
23 июня в Токио проходит открытие летних Олимпийских игр-2020. В соревнованиях примут участие 206 стран. Спортсмены выходят на стадион в алфавитном порядке по названию стран, которые они представляют.
Из-за скандала с допингом сборная России прошла по стадиону под нейтральным флагом. Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без гимна РФ.
Напомним:
- Украину на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).
- Игры ХХХI Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
- В июле 2019 года Всемирное антидопинговое агентство подозревало 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
- В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.