В РФ не показали выход украинской команды на открытии Олимпиады-2020

Российский "Первый канал", который транслировал церемонию открытия летней Олимпиады-2020 в Токио, во время парада атлетов не показал выход команды из Украины.

Источник: российское издания "РБК"

Детали: Отмечается, что трансляцию прервали на рекламу непосредственно перед появлением на поле сборной Уганды за которой шли спортсмены из Украины.

Трансляция возобновилась спустя несколько минут - когда по стадиону проходила сборная Уругвая.

В пресс-службе "Первого канала" объяснили этот перерыв "коммерческими обязательствами": парад длится около двух часов, и несколько раз его приходится прерывать на рекламу.

Почему показ рекламы пришелся на выход сборной Украины, там не объяснили.

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23 июня в Токио проходит открытие летних Олимпийских игр-2020. В соревнованиях примут участие 206 стран. Спортсмены выходят на стадион в алфавитном порядке по названию стран, которые они представляют.

Из-за скандала с допингом сборная России прошла по стадиону под нейтральным флагом. Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без гимна РФ.

Выход команды под нейтральным флагом olympic_russia

Напомним: