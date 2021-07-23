На Банковій заплутались у кадрах Баканова. Кажуть, що нікого не звільняли
В Офісі президента заперечили, що президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави СБУ генерал-майора Руслана Баранецького своїм указом, хоча раніше у п’ятницю прессекретар президента підтверджував цю інформацію ЗМІ.
Джерело: коментарі радника керівника ОП Михайла Подоляка, прессекретаря президента Сергія Никифорова
Пряма мова Подоляка: "Указів щодо звільнення заступника голови СБУ Баранецького немає.
Очевидно, що ми маємо справу з черговим проявом нашої традиційної конспірологічної хвороби, коли анонімні інсайдери все знають".
Деталі: Водночас Никифоров, який раніше ствердно відповів на запитання про звільнення, пізніше заявив, що мав на увазі інше. А саме, що в Офісі президента "знають про чутки про звільнення Руслана Баранецького".
Він додав, що "говорити про чиєсь звільнення без указу на сайті президента некоректно".