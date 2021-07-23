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На Банковій заплутались у кадрах Баканова. Кажуть, що нікого не звільняли

П'ятниця, 23 липня 2021, 19:03
На Банковій заплутались у кадрах Баканова. Кажуть, що нікого не звільняли

В Офісі президента заперечили, що президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави СБУ генерал-майора Руслана Баранецького своїм указом, хоча раніше у п’ятницю прессекретар президента підтверджував цю інформацію ЗМІ.

Джерело: коментарі радника керівника ОП Михайла Подоляка, прессекретаря президента Сергія Никифорова

Пряма мова Подоляка: "Указів щодо звільнення заступника голови СБУ Баранецького немає.

Очевидно, що ми маємо справу з черговим проявом нашої традиційної конспірологічної хвороби, коли анонімні інсайдери все знають".

Деталі: Водночас Никифоров, який раніше ствердно відповів на запитання про звільнення, пізніше заявив, що мав на увазі інше. А саме, що в Офісі президента "знають про чутки про звільнення Руслана Баранецького".

Він додав, що "говорити про чиєсь звільнення без указу на сайті президента некоректно".

UPD: Укази про звільнення Баранецького з посади першого заступника глави СБУ та посади керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України з'явилися на сайті глави держави 26 липня разом з низкою кадрових звільнень. 

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс президентаБакановзвільнення
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