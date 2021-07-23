Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Банковій заплутались у кадрах Баканова. Кажуть, що нікого не звільняли

П'ятниця, 23 липня 2021, 19:03

В Офісі президента заперечили, що президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави СБУ генерал-майора Руслана Баранецького своїм указом, хоча раніше у п’ятницю прессекретар президента підтверджував цю інформацію ЗМІ.

Джерело: коментарі радника керівника ОП Михайла Подоляка, прессекретаря президента Сергія Никифорова

Пряма мова Подоляка: "Указів щодо звільнення заступника голови СБУ Баранецького немає.

Очевидно, що ми маємо справу з черговим проявом нашої традиційної конспірологічної хвороби, коли анонімні інсайдери все знають".

Деталі: Водночас Никифоров, який раніше ствердно відповів на запитання про звільнення, пізніше заявив, що мав на увазі інше. А саме, що в Офісі президента "знають про чутки про звільнення Руслана Баранецького".

Він додав, що "говорити про чиєсь звільнення без указу на сайті президента некоректно".

Олександр Шумілін, УП
Теми: Офіс президентаБакановзвільнення


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО видворили в Молдову

Після злив у Росії затопило Сочі

фото, відеоУ Львові остаточно демонтували радянський монумент слави

В деклараціях з’явиться графа про подвійне громадянство – указ

Зеленський ввів санкції проти російського ритейлера Wildberries

Новини 23 липня: початок Олімпійських ігор, справа щодо зникнення Чауса

Усі новини...
Офіс президента
"Боже, за скільки моментів при Богдані мені соромно, не передати". Про що у своїй книзі розповіла Юлія Мендель
У Зеленського скаргу Росії до Євросуду назвали еталоном політичного цинізму
Перестановки в Офісі президента. Хто оточує Зеленського
Останні новини
06:16
Першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо здобула китайська спортсменка
05:45
Китай ввів санкції проти США
04:46
США і ЄС закликали "Талібан" припинити військовий наступ в Афганістані
03:47
Країни G-20 не змогли домовитися щодо двох кліматичних цілей
02:49
"Іде зачистка": Мін’юст Білорусі ліквідує понад пів сотні неурядових організацій
02:02
фотоПоховали вбитого президента Гаїті
01:18
Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО видворили в Молдову
00:52
Після злив у Росії затопило Сочі
00:20
Посли G7 обговорили з Україною план боротьби зі змінами клімату
23:50
фотоНа Луганщині маршрутка вилетіла в кювет – п’ятеро у лікарні
Усі новини...