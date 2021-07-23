Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Банковой запутались в кадрах Баканова. Говорят, что никого не увольняли

Пятница, 23 июля 2021, 19:03
На Банковой запутались в кадрах Баканова. Говорят, что никого не увольняли

В Офисе президента теперь отрицают, что президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого своим указом, хотя в пятницу пресс-секретарь президента подтверждал эту информацию СМИ.

Источник: комментарии советника руководителя ОП Михаила Подоляка, пресс-секретарь президента Сергея Никифорова

Прямая речь Подоляка: "Указов об увольнении заместителя председателя СБУ Баранецкого нет.

Очевидно, что мы имеем дело с очередным проявлением нашей традиционной конспирологической болезни, когда анонимные инсайдеры все знают".

Детали: В то же время Никифоров, который ранее утвердительно ответил на вопрос об увольнении, позже заявил, что имел в виду другое. А именно, что в Офисе президента "знают о слухах об увольнении Руслана Баранецкого".

Он добавил, что "говорить о чьем-то увольнении без указа на сайте президента некорректно".

UPD: Указы об увольнении Баранецкого с должности первого заместителя главы СБУ и должности руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины появились на сайте главы государства 26 июля вместе с рядом кадровых увольнений.

Александр Шумилин, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаБакановувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Офис президента
ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя
В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства через "своих людей" – УП
Последние новости
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: