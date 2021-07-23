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На Банковой запутались в кадрах Баканова. Говорят, что никого не увольняли

Пятница, 23 июля 2021, 19:03

В Офисе президента теперь отрицают, что президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого своим указом, хотя в пятницу пресс-секретарь президента подтверждал эту информацию СМИ.

Источник: комментарии советника руководителя ОП Михаила Подоляка, пресс-секретарь президента Сергея Никифорова

Прямая речь Подоляка: "Указов об увольнении заместителя председателя СБУ Баранецкого нет.

Очевидно, что мы имеем дело с очередным проявлением нашей традиционной конспирологической болезни, когда анонимные инсайдеры все знают".

Детали: В то же время Никифоров, который ранее утвердительно ответил на вопрос об увольнении, позже заявил, что имел в виду другое. А именно, что в Офисе президента "знают о слухах об увольнении Руслана Баранецкого".

Он добавил, что "говорить о чьем-то увольнении без указа на сайте президента некорректно".

Александр Шумилин, УП
Темы: Офис президентаБакановувольнение
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