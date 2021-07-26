Зеленський провів масові звільнення у керівництві СБУ

Президент Володимир Зеленський ухвалив низку рішень щодо посадовців Служби безпеки – звільнив трьох заступників голови СБУ Івана Баканова, начальника одного департаменту та очільника СБУ в Чернівецькій області.

Джерело: Офіс президента, коментар радника керівника ОПУ Михайла Подоляка "Українській правді"

Деталі: Руслан Баранецький звільнений з посади першого заступника голови СБУ та звільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ.

Василя Малюка звільнили з посади першого заступника Баканова – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника Голови СБУ та переведений на посаду першого заступника голови СБУ й керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Крім того, звільнено начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олексія Корнійчука та Віталія Монастирецького – з посади начальника Управління СБУ в Чернівецькій області.

Зазначається, що метою Зеленського при ухваленні цих указів було "забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства".

Також президента не влаштовує темп боротьби з контрабандою, який є зараз і він хоче посилити роботу відомства.

UPD. Подоляк розповів, що звільнили також начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який фігурував у гучній справі про підготовку замаху як імовірна жертва, та начальника економічної контррозвідки СБУ Андрія Трепілка.

Передісторія: У п’ятницю стало відомо, що Зеленський звільнив Баранецького. Цю ж інформацію підтвердив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Пізніше в Офісі президента заперечили, що президент звільнив Баранецького. А сам Никифоров сказав, що мав на увазі інше. А саме, що в Офісі президента "знають про чутки про звільнення Руслана Баранецького".

Тоді ж він додав, що "говорити про чиєсь звільнення без указу на сайті президента некоректно".