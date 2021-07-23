Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звільнив першого заступника Баканова - джерело

П'ятниця, 23 липня 2021, 16:31
Зеленський звільнив першого заступника Баканова - джерело

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави СБУ генерал-майора Руслана Баранецького.

Джерело: співрозмовник УП в силових структурах, прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі УП

Деталі: Інших подробиць щодо звільнення наразі немає. "Українська правда" звернулася до пресслужби глави держави. Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що президент підписав відповідний указ.

Пізніше Никифоров заперечив свої ж слова.

Водночас за даними джерела УП, в структурі СБУ відбулася ще одна зміна - очільник Служби безпеки Іван Баканов звільнив начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який фігурував у гучній справі про підготовку замаху як імовірна жертва.

UPD: Укази про звільнення Баранецького з посади першого заступника глави СБУ та посади керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України з'явилися на сайті глави держави 26 липня разом з низкою кадрових звільнень. 

Нагадаємо: За даними УП, Баранецький у липні 2020 року разом із на той момент начальником Головного управління розвідки Міноборони Василем Бурбою доповідали про проведення фінальної стадії операції щодо "вагнерівців" в Офісі президента.

23 липня президент Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

На його місце президент призначив Олександра Литвиненка, якого перед тим звільнив із посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Читайте також: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
СБУ
СБУ затримала шпигуна за західною зброєю на оборонному заводі
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: