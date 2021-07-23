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Зеленський звільнив першого заступника Баканова - джерело

П'ятниця, 23 липня 2021, 16:31

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави СБУ генерал-майора Руслана Баранецького.

Джерело: співрозмовник УП в силових структурах, прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі УП

Деталі: Інших подробиць щодо звільнення наразі немає. "Українська правда" звернулася до пресслужби глави держави. Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що президент підписав відповідний указ.

Пізніше Никифоров заперечив свої ж слова.

Водночас за даними джерела УП, в структурі СБУ відбулася ще одна зміна - очільник Служби безпеки Іван Баканов звільнив начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який фігурував у гучній справі про підготовку замаху як імовірна жертва.

Нагадаємо: За даними УП, Баранецький у липні 2020 року разом із на той момент начальником Головного управління розвідки Міноборони Василем Бурбою доповідали про проведення фінальної стадії операції щодо "вагнерівців" в Офісі президента.

23 липня президент Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

На його місце президент призначив Олександра Литвиненка, якого перед тим звільнив із посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Читайте також: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака

Українська правда
Теми: СБУЗеленський


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