Аргентина не отримала від Росії мільйони доз обіцяного "Спутника V"

Влада Аргентини повідомила, що може розірвати контракт на покупку російської вакцини "Спутник V" через "критичну ситуацію" із затримками поставок.

Джерело: La Nacion, Bloomberg, "Медуза"

Деталі: У розпорядженні журналістів видання опинився лист радниці президента Аргентини Сесілії Ніколіні на адресу Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), експортує вакцину. Вона підтвердила Bloomberg справжність листа.

У ньому говориться, що до липня 2021 року Аргентина недоотримала 5,5 мільйона доз першого компонента "Супутник V" та 13,1 мільйона - другого. Ніколіні підкреслила, що "весь контракт знаходиться під загрозою розірвання".

Всього за контрактом Росія зобов'язалася поставити в Аргентину 30 мільйонів доз вакцини, проте поки, зазначає Ніколіні, поставлені менш як 12 мільйонів. При цьому 9,4 мільйона припадає на перший компонент і тільки 2,5 - на другий.

Тим часом Аргентина почала отримувати вакцини від інших постачальників - і вони йдуть з дотриманням графіка.

Пізніше сама Ніколіні пояснила, що її лист не варто сприймати як загрозу, і підкреслила, що влада Аргентини знаходиться в постійному контакті з РФ, а відносини між двома країнами "на хорошому рівні, попри затримки з поставками".

Через затримки в постачаннях в Аргентині зараз повністю щеплені лише 13% населення. Хоча в сусідніх Уругваї та Чилі, де основними вакцинами стали препарати від Pfizer і Sinopharm, вакцинацію вже завершили понад 60% населення.

Для Росії ж 45-мільйонна Аргентина - один з ключових ринків продажу "Спутника".

У Москві визнали проблеми з поставками. Прессекретар президента Дмитро Пєсков повідомив, що з поставкою вакцини "сталася затримка", проте заявив, що Росія виконає свої зобов'язання.

Він також заявив, що в РФ "постійно зростає свідомість громадян" і збільшується кількість вакцинацій, і це для них пріоритет.