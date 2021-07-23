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Аргентина не получила от России миллионы доз обещанного "Спутника V"

Пятница, 23 июля 2021, 20:39
Аргентина не получила от России миллионы доз обещанного Спутника V

Власти Аргентины сообщили, что могут разорвать контракт на покупку российской вакцины "Спутник V" из-за "критической ситуации" с задержками поставок.

Источник: La Nacion, Bloomberg, "Медуза"

Детали: В распоряжении журналистов издания оказалось письмо советницы президента Аргентины Сесилии Николини в адрес Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), экспортирующего вакцину. Она подтвердила Bloomberg подлинность письма.

В нем говорится, что к июлю 2021 года Аргентина недополучила 5,5 миллиона доз первого компонента "Спутника" и 13,1 миллиона — второго. Николини подчеркнула, что "весь контракт находится под угрозой расторжения".

Всего по контракту Россия обязалась поставить в Аргентину 30 миллионов доз вакцины, однако пока, отмечает Николини, поставлены менее 12 миллионов. При этом 9,4 миллиона приходится на первый компонент и только 2,5 — на второй.

Тем временем Аргентина начала получать вакцины от других поставщиков — и они идут с соблюдением графика. 

Позднее сама Николини пояснила, что ее письмо не следует воспринимать как угрозу, и подчеркнула, что власти Аргентины находятся в постоянном контакте с РФПИ, а отношения между двумя странами — "на хорошем уровне, несмотря на задержки с поставками".

Из-за задержек в поставках в Аргентине сейчас полностью привиты лишь 13% населения. Хотя в соседних Уругвае и Чили, где основными вакцинами стали препараты от Pfizer и Sinopharm, вакцинацию уже завершили больше 60% населения.

Для России же 45-миллионная Аргентина — один из ключевых рынков продажи "Спутника".

В Москве признали проблемы с поставками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с поставкой вакцины "произошла задержка", однако заявил, что Россия выполнит свои обязательства.

Он также заявил, что в РФ "постоянно растет сознательность граждан" и увеличивается количество вакцинаций, и это для них приоритет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Аргентина РосcияСпутник Vвакцинация
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