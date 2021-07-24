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Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО видворили в Молдову

Субота, 24 липня 2021, 01:18
Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО видворили в Молдову

Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО, який орудував на території Одеської та Миколаївської областей, видворили в Молдову із забороною в’їжджати на територію України.

Джерело: МВС України у facebook

Дослівно: "Аби позбавити кримінального авторитета можливості здійснювати злочинний вплив на своїх "підлеглих", оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками Державна міграційна служба України примусово повернули до Молдови.

Крім цього, "авторитету" заборонено в’їжджати на територію України".

Деталі: 38-річний громадянин іншої країни потрапив під санкції, запроваджені щодо суб’єктів підвищеного злочинного впливу рішенням РНБО.

Чоловік, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що "спеціалізувалися" на майнових злочинах, зокрема вимаганнях, на території Одеської та Миколаївської областей.

Нагадаємо: Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО, який раніше був "смотрящим" за Лубнами, видворили в Росію.

Передісторія:

  • 14 травня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони запроваджує спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі".
  • 21 травня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про застосування персональних санкцій проти 674 бойовиків, окупантів та "ворів у законі" та 138 компаній.

Українська правда

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Теми: РНБОсанкціїМолдовакримінал
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