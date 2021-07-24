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Криминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили в Молдову

Суббота, 24 июля 2021, 01:18

Криминального авторитета из санкционного списка СНБО, который орудовал на территории Одесской и Николаевской областей, выдворили в Молдову с запретом въезжать на территорию Украины.

Источник: МВД Украины в facebook

Дословно: "Чтобы лишить криминального авторитета возможности осуществлять преступное влияние на своих" подчиненных ", оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками Государственная миграционная служба Украины принудительно вернули в Молдову.

Кроме этого, "авторитету" запрещено въезжать на территорию Украины".

Детали: 38-летний гражданин другой страны попал под санкции, введенные в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением СНБО.

Человек, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, которые "специализировались" на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей.

Напомним:

  • 14 мая стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".
  • 21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении персональных санкций против 674 боевиков, оккупантов и "воров в законе" и 138 компаний.
  • Криминального авторитета из санкционного списка СНБО, который ранее был "смотрящим" за Лубнами, выдворили в Россию.

Украинская правда
Темы: СНБОсанкцииМолдовакриминал
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