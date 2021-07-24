Криминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили в Молдову

Криминального авторитета из санкционного списка СНБО, который орудовал на территории Одесской и Николаевской областей, выдворили в Молдову с запретом въезжать на территорию Украины.

Источник: МВД Украины в facebook

Дословно: "Чтобы лишить криминального авторитета возможности осуществлять преступное влияние на своих" подчиненных ", оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками Государственная миграционная служба Украины принудительно вернули в Молдову.

Кроме этого, "авторитету" запрещено въезжать на территорию Украины".

Детали: 38-летний гражданин другой страны попал под санкции, введенные в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением СНБО.

Человек, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, которые "специализировались" на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей.

Напомним: