Криминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили в Молдову
Криминального авторитета из санкционного списка СНБО, который орудовал на территории Одесской и Николаевской областей, выдворили в Молдову с запретом въезжать на территорию Украины.
Источник: МВД Украины в facebook
Дословно: "Чтобы лишить криминального авторитета возможности осуществлять преступное влияние на своих" подчиненных ", оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками Государственная миграционная служба Украины принудительно вернули в Молдову.
Кроме этого, "авторитету" запрещено въезжать на территорию Украины".
Детали: 38-летний гражданин другой страны попал под санкции, введенные в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением СНБО.
Человек, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, которые "специализировались" на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей.
Напомним:
- 14 мая стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".
- 21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении персональных санкций против 674 боевиков, оккупантов и "воров в законе" и 138 компаний.
- Криминального авторитета из санкционного списка СНБО, который ранее был "смотрящим" за Лубнами, выдворили в Россию.