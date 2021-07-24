Поховали вбитого президента Гаїті

Із масовими заворушеннями, стріляниною і застосування сльозогінного газу відбувся похорон убитого президента Гаїті Жевенеля Моїза.

Джерело: АР

Деталі: Через заворушення сотень мітингувальників біля приватного комплексу, де проходив похорон Моїза, траурну церемонію довелося ненадовго перервати.

Також присутні на похороні делегації США та ООН завчасно покинули церемонію через інцидент.

Біля приватної резиденції, в якій відбувалося прощання, звели барикади, звідти йшов чорний дим, а також чулися постріли.

Поліція застосувала слізогінний газ.

До присутніх на церемонії прощання звернулася вдова вбитого президента Мартін Моїз.

"Ми програли бій, але не програли війну", - сказала вона, засуджуючи олігархів країни та припустивши, що Моїз був убитий "через бажання забезпечити електроенергією, збудувати дороги та покращити життя бідних людей".

Пізніше вона звернулася до вбивць президента: "Вони тут дивляться на нас. Вони навіть не ховаються".

Похорон відбувся в умовах посиленої безпеки після бурхливих протестів та побоювань політичної нестабільності в країні.

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