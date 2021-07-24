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Похоронили убитого президента Гаити

Суббота, 24 июля 2021, 02:02
Похоронили убитого президента Гаити

С массовыми беспорядками, стрельбой и применения слезоточивого газа состоялись похороны убитого президента Гаити Жевенеля Моиза.

Источник: АР

Детали: Из-за беспорядков сотен митингующих возле частного комплекса, где проходили похороны Моиза, траурную церемонию пришлось ненадолго прервать.

Также присутствующие на похоронах делегации США и ООН заблаговременно покинули церемонию из-за инцидента.

У частной резиденции, в которой происходило прощание, возвели баррикады, оттуда шел черный дым, а также слышались выстрелы.

Полиция применила слезоточивый газ.

К собравшимся на церемонии прощания обратилась вдова убитого президента Мартин Моиз.

 

"Мы проиграли бой, но не проиграли войну", - сказала она, осуждая олигархов страны и предположив, что Моиз был убит "из-за желания обеспечить электроэнергией, построить дороги и улучшить жизнь бедных людей".

Позже она обратилась к убийцам президента: "Они здесь смотрят на нас. Они даже не прячутся".

Похороны состоялись в условиях усиленной безопасности после бурных протестов и опасений политической нестабильности в стране.

 
 

Предыстория:

  • Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции, его жена была ранена.
  • Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.
  • Правоохранители Гаити считают, что к убийству причастна группа из 26 колумбийцев и 2 американцев, 17 человек задержаны. Кроме того, на территории посольства Тайваня в Гаити задержали 11 подозреваемых.
  • Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 и вступил в должность в феврале 2017 года.

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Темы: мирубийство
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