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"Іде зачистка": Мін’юст Білорусі ліквідує понад пів сотні неурядових організацій

Субота, 24 липня 2021, 02:49

Міністерство юстиції Білорусі ліквідує десятки неурядових організацій, відомо про більш ніж про 50 таких.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Ці організації за кілька останніх днів уже опинилися у процесі примусової ліквідації чи щодо яких судові слухання про ліквідацію мають відбутися ближчим часом.

У першу чергу, йдеться про організації, які підтримують громадянське суспільство, європейське спрямування Білорусі, надають правову інформацію і юридичну допомогу, займаються правозахисною, екологічною й природоохоронною діяльністю, виступають за свободу слова чи є об’єднаннями журналістів і письменників (такими, як Білоруська асоціація журналістів чи Білоруський ПЕН-центр), займаються культурною освітою й розвитком, захищають права інвалідів, працюють задля захисту й розвитку білоруської мови, чи й навіть об’єднують любителів тварин. Але всі вони незалежні від нинішньої влади.

Попереднього дня, 22 липня, Олександр Лукашенко на зустрічі з керівництвом Ради міністрів Білорусі торкнувся питання громадянського суспільства. За його словами, в "невеликій країні" Білорусі понастворювали під дві тисячі недержавних і некомерційних організацій – "бандитів і іноземних агентів".

Нині, за словами Лукашенка, у владі "озирнулися: та це ж шкода для держави! " Тому, сказав він, "іде зачистка", бо, мовляв, у тих організаціях "уже працюють тисячі людей, наші люди, і в основному з вивернутими, промитими за чужі гроші мізками".

Нагадаємо:

  • Масштабні обшуки в редакціях незалежних медіа і вдома у журналістів почалися на минулому тижні. Були затримані кілька співробітників "Нашої Ниви". Редакція була змушена заявити про припинення роботи в Білорусі.
  • Крім того, на цьому тижні пройшли обшукив офісах багатьох неурядових організацій, було затримані низка правозахисників і активістів.
  • Міністерство юстиції Білорусі звернулося до Верховного суду країни з позовом про ліквідацію Білоруського ПЕН-центру, який очолює нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, а 22 липня ліквідувало 42 громадські організації країни, в тому числі правозахисні.

Теми: БілорусьЛукашенко


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