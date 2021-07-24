"Идет зачистка": Минюст Беларуси ликвидирует более полусотни неправительственных организаций

Министерство юстиции Беларуси ликвидирует десятки неправительственных организаций, известно о более чем о 50 таких.

Источник: Радио Свобода

Детали: Эти организации за несколько последних дней уже оказались в процессе принудительной ликвидации или в отношении которых судебные слушания о ликвидации должны состояться в ближайшее время.

В первую очередь, речь идет об организациях, поддерживающих гражданское общество, европейское направление Беларуси, предоставляют правовую информацию и юридическую помощь, занимаются правозащитной, экологической и природоохранной деятельностью, выступают за свободу слова, есть объединениями журналистов и писателей (такими, как Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр), занимаются культурным образованием и развитием, защищающие права инвалидов, работающих для защиты и развития белорусского языка, или даже объединяют любителей животных. Но все они независимы от нынешней власти.

Предыдущего дня, 22 июля, Александр Лукашенко на встрече с руководством Совета министров Беларуси затронул вопрос гражданского общества. По его словам, в "небольшой стране" Беларуси понасоздавали под две тысячи негосударственных и некоммерческих организаций - "бандитов и иностранных агентов".

Сейчас, по словам Лукашенко, во власти "оглянулись: это же вред для государства!" Поэтому, сказал он, "идет зачистка", мол, в тех организациях "уже работают тысячи людей, наших людей, и в основном с вывернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами".

Напомним: