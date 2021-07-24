"Идет зачистка": Минюст Беларуси ликвидирует более полусотни неправительственных организаций
Министерство юстиции Беларуси ликвидирует десятки неправительственных организаций, известно о более чем о 50 таких.
Источник: Радио Свобода
Детали: Эти организации за несколько последних дней уже оказались в процессе принудительной ликвидации или в отношении которых судебные слушания о ликвидации должны состояться в ближайшее время.
В первую очередь, речь идет об организациях, поддерживающих гражданское общество, европейское направление Беларуси, предоставляют правовую информацию и юридическую помощь, занимаются правозащитной, экологической и природоохранной деятельностью, выступают за свободу слова, есть объединениями журналистов и писателей (такими, как Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр), занимаются культурным образованием и развитием, защищающие права инвалидов, работающих для защиты и развития белорусского языка, или даже объединяют любителей животных. Но все они независимы от нынешней власти.
Предыдущего дня, 22 июля, Александр Лукашенко на встрече с руководством Совета министров Беларуси затронул вопрос гражданского общества. По его словам, в "небольшой стране" Беларуси понасоздавали под две тысячи негосударственных и некоммерческих организаций - "бандитов и иностранных агентов".
Сейчас, по словам Лукашенко, во власти "оглянулись: это же вред для государства!" Поэтому, сказал он, "идет зачистка", мол, в тех организациях "уже работают тысячи людей, наших людей, и в основном с вывернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами".
Напомним:
- Масштабные обыски в редакциях независимых медиа и дома у журналистов начались на минувшей неделе. Были задержаны несколько сотрудников "Нашей Нивы". Редакция была вынуждена заявить о приостановке работы в Беларуси.
- Кроме того, на этой неделе прошли обыски в офисах многих неправительственных организаций, были задержаны ряд правозащитников и активистов.
- Министерство юстиции Беларуси обратилось в Верховный суд страны с иском о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, который возглавляет нобелевская лауреат Светлана Алексиевич, а 22 июля ликвидировало 42 общественные организации страны, в том числе правозащитные.