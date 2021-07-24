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Коронавирус: в Украине 745 новых заражений, больше всего – в Киеве

Суббота, 24 июля 2021, 08:17

23 июля в стране зафиксировали еще 745 случаев Covid-19, из которых почти две сотни - в столице.

Источник: данные Минздрава

Детали: В течение суток были госпитализированы 395 больных, летальных случаев - 24.

Выздоровели за день 394 человека.

Среди 745 новых заражений – 51 ребенок и 20 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в городе Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

За сутки было протестировано методом ПЦР - 39142 человека, методом ИФА - 7326 человек, экспресс-тестами - 13235 человек.

Напомним:

  • 22 июля в Украине обнаружили 763 новых случая коронавируса, 21 человек умер.
  • Всего 22 июля во мире диагностировали более 573 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в США, Индонезии, Бразилии. В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Испания, Россия.
  • Главный санврач страны Игорь Кузин считает, что Украина вернется в "красную зону" карантина через новые штаммы коронавируса.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевэпидемия
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