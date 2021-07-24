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У Києві облаштували фан-зони для перегляду Олімпійських ігор

Субота, 24 липня 2021, 15:49
У Києві облаштували фан-зони для перегляду Олімпійських ігор

У столичних Сирецькому парку та Місті спорту (Гідропарк) розгорнули фан-зони для перегляду XXXII Олімпійських ігор.

Джерело: заступниця голови Київської міської державної адміністрації Олена Говорова, яку цитує пресслужба КМДА

Пряма мова: "23 липня в місті Токіо розпочалися XXXII літні Олімпійські ігри, які є найважливішими змаганнями для кожного спортсмена. За найвищі нагороди Олімпіади змагатимуться 156 українських спортсменів, які будуть представлені у 25 видах спорту (30 дисциплінах), серед них 38 спортсменів-киян виборюватимуть нагороди у 14 видах спорту. Щоб підтримати українські збірні та популяризувати види спорту, які будуть представлені на Олімпіаді, ми розгорнули в столиці дві фан-зони".

Деталі: Вона зазначила, що фан-зони працюватимуть на час проведення Олімпійських ігор – до 8 серпня.

Крім трансляції Олімпійських ігор, на території фан-зон дитячо-юнацькі спортивні школи Києва, громадські організації спортивної спрямованості проведуть майстер-класи з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Зокрема, в Сирецькому парку пройде 20 майстер-класів, у Місті спорту – 33.

На фан-зонах представлені такі види спорту: академічне веслування, акробатика, армрестлінг, баскетбол, бокс, веслувальний слалом, волейбол пляжний, гандбол, гімнастика спортивна, дзюдо, кікбоксинг WTA, парашутний спорт, плавання, регбі, роликовий спорт, спортивна боротьба (вільна та греко-римська), теніс, тхеквондо ВТФ, фехтування, футбол, художня гімнастика.

Нагадаємо:

  • 20-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг на Олімпійських іграх у Токіо. Спортсменка після фінальної сутички поділилася своїми емоціями і зізналася, що стати призеркою було дуже важко.  
  • Львів'янин Павло Коростильов зупинився за крок від медалей, посівши четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.

Читайте також: Наші в Токіо. На скільки медалей розраховує Україна на Олімпіаді

Українська правда

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Теми: ОлімпіадаспортКиїв
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