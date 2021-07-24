В Киеве обустроили фан-зоны для просмотра Олимпийских игр

В столичных Сырецком парке и Городе спорта (Гидропарк) развернули фан-зоны для просмотра XXXII Олимпийских игр.

Источник: заместитель главы Киевской городской государственной администрации Елена Говорова, которую цитирует пресс служба КГГА

Прямая речь: "23 июля в городе Токио начались XXXII летние Олимпийские игры, которые являются важнейшими соревнованиями для каждого спортсмена. За награды Олимпиады будут соревноваться 156 украинских спортсменов, которые будут представлены в 25 видах спорта (30 дисциплинах), среди них 38 спортсменов-киевлян будут бороться за награды в 14 видах спорта. Чтобы поддержать украинские сборные и популяризировать виды спорта, которые будут представлены на Олимпиаде, мы развернули в столице две фан-зоны".

Детали: Она отметила, что фан-зоны будут работать на время проведения Олимпийских игр – до 8 августа.

Кроме трансляции Олимпийских игр, на территории фан-зон детско-юношеские спортивные школы Киева, общественные организации спортивной направленности проведут мастер-классы по олимпийским и неолимпийским видам спорта. В частности, в Сырецком парке пройдет 20 мастер-классов, в Городе спорта - 33.

На фан-зонах представлены такие виды спорта: академическая гребля, акробатика, армрестлинг, баскетбол, бокс, гребной слалом, волейбол пляжный, гандбол, гимнастика спортивная, дзюдо, кикбоксинг WTA, парашютный спорт, плавание, регби, роликовый спорт, спортивная борьба (вольная и греко-римская), теннис, тхэквондо ВТФ, фехтование, футбол, художественная гимнастика.

Напомним:

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка после финальной схватки поделилась своими эмоциями и призналась, что стать призером было очень трудно.

Львовянин Павел Коростылев остановился в шаге от медали, заняв четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

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