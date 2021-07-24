Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве обустроили фан-зоны для просмотра Олимпийских игр

Суббота, 24 июля 2021, 15:49
В Киеве обустроили фан-зоны для просмотра Олимпийских игр

В столичных Сырецком парке и Городе спорта (Гидропарк) развернули фан-зоны для просмотра XXXII Олимпийских игр.

Источник: заместитель главы Киевской городской государственной администрации Елена Говорова, которую цитирует пресс служба КГГА

Прямая речь: "23 июля в городе Токио начались XXXII летние Олимпийские игры, которые являются важнейшими соревнованиями для каждого спортсмена. За награды Олимпиады будут соревноваться 156 украинских спортсменов, которые будут представлены в 25 видах спорта (30 дисциплинах), среди них 38 спортсменов-киевлян будут бороться за награды в 14 видах спорта. Чтобы поддержать украинские сборные и популяризировать виды спорта, которые будут представлены на Олимпиаде, мы развернули в столице две фан-зоны".

Детали: Она отметила, что фан-зоны будут работать на время проведения Олимпийских игр – до 8 августа.

Кроме трансляции Олимпийских игр, на территории фан-зон детско-юношеские спортивные школы Киева, общественные организации спортивной направленности проведут мастер-классы по олимпийским и неолимпийским видам спорта. В частности, в Сырецком парке пройдет 20 мастер-классов, в Городе спорта - 33.

На фан-зонах представлены такие виды спорта: академическая гребля, акробатика, армрестлинг, баскетбол, бокс, гребной слалом, волейбол пляжный, гандбол, гимнастика спортивная, дзюдо, кикбоксинг WTA, парашютный спорт, плавание, регби, роликовый спорт, спортивная борьба (вольная и греко-римская), теннис, тхэквондо ВТФ, фехтование, футбол, художественная гимнастика.

Напомним:

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка после финальной схватки поделилась своими эмоциями и призналась, что стать призером было очень трудно.

  • Львовянин Павел Коростылев остановился в шаге от медали, заняв четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

Читайте также: Наши в Токио. На сколько медалей рассчитывает Украина на Олимпиаде

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОлимпиадаспортКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Олимпиада
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Глава МОК хочет, чтобы россияне и белорусы приняли участие в Олимпиаде
Последние новости
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: