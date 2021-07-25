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Украинка Костевич завоевала в Токио четвертое место в пулевой стрельбе

Воскресенье, 25 июля 2021, 06:40

Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио - она ​​набрала 197,6 очков.

Источник: Sport.ua

Детали: Отмечается, что первое место заняла российская спортсменка Виталина Бацарашкина (240,3 - олимпийский рекорд), второй стала болгарка Антоанета Костадинова (239,4), а бронзу выиграла китаянка Цзян Рансинь (218,0).

Костевич стала олимпийской чемпионкой в ​​2004 году и завоевала две бронзы на Олимпиаде-2012.

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Напомним:

  • 23 июля в Токио официально открылись Олимпийские игры-2020, которые перенесли на год из-за коронавируса.
  • Первую золотую медаль получила китайская спортсменка Киан Янь в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди женщин.
  • Первую медаль для Украины на Олимпиаде - бронзу - получила дзюдоистка Дарья Билодид.

Темы: Олимпиадаспорт
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