Украинка Костевич завоевала в Токио четвертое место в пулевой стрельбе

Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио - она ​​набрала 197,6 очков.



Источник: Sport.ua



Детали: Отмечается, что первое место заняла российская спортсменка Виталина Бацарашкина (240,3 - олимпийский рекорд), второй стала болгарка Антоанета Костадинова (239,4), а бронзу выиграла китаянка Цзян Рансинь (218,0).

Костевич стала олимпийской чемпионкой в ​​2004 году и завоевала две бронзы на Олимпиаде-2012.

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Напомним: