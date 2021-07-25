Олимпийские игры: шпажист Игорь Рейзлин завоевал для Украины медаль
Воскресенье, 25 июля 2021, 14:40
Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль для сборной Украины на Олимпийских играх.
Источник: трансляция соревнований
Детали: Рейзлин в воскресенье, 25 июля, завоевал "бронзу" в одиночном турнире на шпагах.
Он стал единственным украинским шпажистом, прошедшим в полуфинал, так как Роман Свичкар и Богдан Никишин вібіли еще в первом раунде.
Что предшествовало: В первый соревновательный день Олимпийских игр в Токио Дарья Билодид завоевала историческую награду для всего украинского женского дзюдо - она выиграла "бронзу".
Напомним:
- Львовянин Павел Коростылев остановился в шаге от медали, заняв четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.
- Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио - она набрала 197,6 очков.
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Украинская правда