Олимпийские игры: шпажист Игорь Рейзлин завоевал для Украины медаль

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль для сборной Украины на Олимпийских играх.

Источник: трансляция соревнований

Детали: Рейзлин в воскресенье, 25 июля, завоевал "бронзу" в одиночном турнире на шпагах.

Он стал единственным украинским шпажистом, прошедшим в полуфинал, так как Роман Свичкар и Богдан Никишин вібіли еще в первом раунде.

Что предшествовало: В первый соревновательный день Олимпийских игр в Токио Дарья Билодид завоевала историческую награду для всего украинского женского дзюдо - она ​​выиграла "бронзу".

Напомним:

Львовянин Павел Коростылев остановился в шаге от медали, заняв четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио - она ​​набрала 197,6 очков.

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