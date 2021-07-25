ООС: окупаційні війська відкривали вогонь 4 рази

Від початку доби 25 липня в районі ООС зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли та 1 проліт БПЛА.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Кримського ворог обстріляв українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Біля Нью-Йорка окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

У напрямку населеного пункту Причепилівка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів один військовий дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості.