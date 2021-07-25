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ООС: оккупационные войска открывали огонь 4 раза

Воскресенье, 25 июля 2021, 18:14

С начала суток 25 июля в районе ООС зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрела и 1 пролет БПЛА.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Неподалеку Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского враг обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Возле Нью-Йорка оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении населенного пункта Причепиловка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – средней тяжести.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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