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"Бізнесмени та чиновники незадоволені й чинять тиск на Лукашенка" – Тихановська

Понеділок, 26 липня 2021, 05:42

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська під час візиту до Штатів розповіла в інтерв’ю про те, що відбувається в Білорусі.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Тихановської: "Головна мета візиту – налагодити дипломатичні відносини з країною, які були втрачені багато років тому. Цю мету ми досягли".

"Життя всередині білоруського суспільства вирує, так само відбуваються зміни всередині режиму, бізнесмени та чиновники незадоволені й чинять тиск на Лукашенка".

Деталі: За її словами, вона також донесла до американських політиків інформацію про ситуацію в Білорусі, оскільки "багато хто вважає, що оскільки красива картинка протестів зникла з екранів телевізорів, то Лукашенко задушив білорусів".

Проте насправді протести тривають приховано, зазначила вона.

За її словами, американська сторона пообіцяла запровадити секторальні санкцій проти підприємств, які фінансують режим.

Водночас обговорювалися можливості підтримки розвитку громадянського суспільства, опозиції за допомогою криптовалюти, аби не можна було блокувати банківські рахунки.

"Треба шукати нові, креативні підходи щодо підтримки", - сказала вона.

Також, за словами Тихановської, у Палаті представників США створено групу підтримки Білорусі, "чекаємо чогось подібного і в Сенаті", додала вона.

"Американці всіляко показують, що підтримуватимуть демократичні зміни в Білорусі й надаватимуть допомогу – фінансову, експертну – новій Білорусі, після виборів президента".

На її думку, падіння режиму відбудеться до кінця цього року, після чого пройдуть демократичні вибори, у яких сама вона участі не братиме.

Що передувало: Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська у Вашингтоні провела переговори з чиновниками країни та адміністрації Білого дому. Вона закликає дати сигнал Росії, щоб та "допомогла вирішити кризу в Білорусі".

Нагадаємо

Теми: СШАБілорусьТихановська


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