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"Бизнесмены и чиновники недовольны и оказывают давление на Лукашенко" – Тихановская

Понедельник, 26 июля 2021, 05:42
Бизнесмены и чиновники недовольны и оказывают давление на Лукашенко – Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Штаты рассказала в интервью о том, что происходит в Беларуси.

Источник: Укринформ

Прямая речь Тихановской: "Главная цель визита – наладить дипломатические отношения со страной, которые были потеряны много лет назад. Эту цель мы достигли".

"Жизнь внутри белорусского общества бурлит, так же происходят изменения внутри режима, бизнесмены и чиновники недовольны и оказывают давление на Лукашенко".

Детали: По ее словам, она также донесла до американских политиков информацию о ситуации в Беларуси, поскольку "многие считают, что поскольку красивая картинка протестов исчезла с экранов телевизоров, то Лукашенко задушил белорусов".

Однако в действительности протесты продолжаются скрыто, отметила она.

По ее словам, американская сторона пообещала ввести секторальные санкций против предприятий, которые финансируют режим.

В то же время обсуждались возможности поддержки развития гражданского общества, оппозиции с помощью криптовалюты, чтобы нельзя было блокировать банковские счета.

"Надо искать новые, креативные подходы по поддержке", - сказала она.

Также, по словам Тихановской, в Палате представителей США создана группа поддержки Беларуси, "ждем чего-то подобного и в Сенате", добавила она.

"Американцы всячески показывают, что поддерживать демократические перемены в Беларуси и оказывать помощь - финансовую, экспертную - новой Беларуси, после выборов президента".

По ее мнению, падение режима произойдет до конца этого года, после чего пройдут демократические выборы, в которых сама она участвовать не будет.

Что предшествовало: Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Вашингтоне провела переговоры с чиновниками страны и администрации Белого дома. Она призывает дать сигнал России, чтобы та "помогла разрешить кризис в Беларуси".

Напомним:

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Темы: СШАБеларусьТихановская
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