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25 липня українцям зробили менше 50 тисяч щеплень

Понеділок, 26 липня 2021, 08:56

У неділю 25 липня 49 057 людей вакцинували проти COVID-19 у Україні: одну дозу отримали 39 150 людей, другу – 9 907 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: У неділю вакцинували менше українців, ніж у суботу, коли щеплення отримала 71 571 людина (50 421 людина першою дозою, 21 150 людей – другою дозою вакцини). 

У неділю працювали 165 мобільних бригад, 298 пунктів щеплення і 329 центрів вакцинації, що теж менше, ніж у суботу.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 099 711 людей, з них отримали 1 дозу – 3 099 709 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 712 791 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 4 812 500 щепленнь.

 

Передісторія:

  • Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
  • На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19. 
  • У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціяепідеміякоронавірусCovid-2019


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