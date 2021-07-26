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25 июля украинцам сделали меньше 50 тысяч прививок

Понедельник, 26 июля 2021, 08:56
25 июля украинцам сделали меньше 50 тысяч прививок

В воскресенье 25 июля 49 057 человек вакцинировали против COVID-19 в Украине: одну дозу получили 39 150 человек, вторую – 9 907 человек.

Источник: МОЗ

Детали: В воскресенье вакцинировали меньше украинцев, чем в субботу, когда прививку получил 71 571 человек (50 421 человек первой дозой, 21 150 человек – второй дозой вакцины).

В воскресенье работали 165 мобильных бригад, 298 пунктов прививки и 329 центров вакцинации, что тоже меньше, чем в субботу.

С начала прививочной кампании привито 3 099 711 человек, из них получили 1 дозу – 3 099 709 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 712 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 4 812 500 прививок.

 

Предыстория:

  • Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
  • В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
  • В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияэпидемиякоронавирусCovid-2019
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