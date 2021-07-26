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Юристи заявили про звільнення Мамедова з Офісу генпрокурора

Понеділок, 26 липня 2021, 10:59
Юристи заявили про звільнення Мамедова з Офісу генпрокурора

Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника генерального прокурора та з органів прокуратури через тиск.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Мамедова

Деталі: Юристи кажуть, що керівництво Офісу генерального прокурора свідомо створило складні умови роботи та всіляко блокує виконання Мамедовим своїх посадових обов’язків, систематично здійснюючи тиск на нього, що повністю нівелює основоположні принципи незалежності прокурора.

Наприкінці червня — початку липня його позбавили керування Департаментом щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту та Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству, достроково припинили доступ до держтаємниці, скоротили посаду заступника генпрокурора та порушили ряд дисциплінарних і кримінальних проваджень, де розслідування не лише координується, а й фактично здійснюється підпорядкованими безпосередньо генпрокурорці підрозділами, наголошують у "Міллері".

Також, за словами юристів, використовується дискредитаційна інформаційна кампанія.

Дослівно: "Залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого клієнта. Саме тому Гюндуз Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури прийняв рішення про відставку".

Що передувало: Глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова позбавила свого заступника Гюндуза Мамедова керівництва над так званим "Департаментом війни", а пізнше забрала решту повноважень.   

Передісторія:

  • У серпні 2020 року одразу кілька правозахисних організацій заявили про тиск на Департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, який утворили восени 2019 року.
  • Гюндуз Мамедов курував напрямок воєнних злочинів і окупованих територій з 2016 року: спершу у прокуратурі АР Криму, а потім вже у Офісі генпрокурора, куди прийшов за часів Руслана Рябошапки.
  • Після звільнення його команди залишився працювати з Венедіктовою, але довгий час перебував у конфлікті з генпрокуроркою. 
  • Адвокати Мамедова звернулись до Служби безпеки України через інформацію про "таємні листи", які нібито стали причиною усунення Мамедова від керівництва "департаментом війни".

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурора
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