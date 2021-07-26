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Юристы заявили об увольнении Мамедова из Офиса генпрокурора

Понедельник, 26 июля 2021, 10:59
Юристы заявили об увольнении Мамедова из Офиса генпрокурора

Гюндуз Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры из-за давления.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Мамедова

Детали: Юристы говорят, что руководство Офиса генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, что полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора.

В конце июня - начале июля его лишили управления Департаментом по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, досрочно прекратили доступ к гостайне, сократили должность заместителя генпрокурора и нарушили ряд дисциплинарных и уголовных производств, где расследование не только координируется, но и фактически осуществляется подчиненными непосредственно генпрокурору подразделениями, отмечают в "Миллере".

Также, по словам юристов, используется дискредитационная информационная кампания.

Дословно: "Оставаться на должности без возможностей выполнения своих полномочий неприемлемо для нашего клиента. Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке".

Что предшествовало: Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова лишила своего заместителя Гюндуза Мамедова руководства над так называемым "Департаментом войны", а позже забрала остальные полномочия.

Предыстория:

  • В августе 2020 сразу несколько правозащитных организаций заявили о давлении на Департамент Офиса генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который образовали осенью 2019 года.
  • Гюндуз Мамедов курировал направление военных преступлений и оккупированных территорий с 2016 года: сначала в прокуратуре АР Крым, а затем уже в Офисе генпрокурора, куда пришел во времена Руслана Рябошапки.
  • После освобождения его команды остался работать с Венедиктовой, но долгое время находился в конфликте с генпрокурором. 
  • Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной устранения Мамедова от руководства "департаментом войны".

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурора
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