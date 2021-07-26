Юристы заявили об увольнении Мамедова из Офиса генпрокурора

Гюндуз Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры из-за давления.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Мамедова

Детали: Юристы говорят, что руководство Офиса генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, что полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора.

В конце июня - начале июля его лишили управления Департаментом по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, досрочно прекратили доступ к гостайне, сократили должность заместителя генпрокурора и нарушили ряд дисциплинарных и уголовных производств, где расследование не только координируется, но и фактически осуществляется подчиненными непосредственно генпрокурору подразделениями, отмечают в "Миллере".

Также, по словам юристов, используется дискредитационная информационная кампания.

Дословно: "Оставаться на должности без возможностей выполнения своих полномочий неприемлемо для нашего клиента. Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке".

Что предшествовало: Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова лишила своего заместителя Гюндуза Мамедова руководства над так называемым "Департаментом войны", а позже забрала остальные полномочия.

Предыстория: