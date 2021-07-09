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Венедіктова забрала у Мамедова рештки повноважень в керівництві ОГП

П'ятниця, 9 липня 2021, 18:10

Глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова забрала у свого заступника Гюндуза Мамедова, якого раніше позбавила керівництва над так званим "Департаментом війни", решту повноважень, зокрема Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству та взаємодію з Тренінговим центром прокурорів.   

Джерело: Наказ Венедіктової №226 від 8 липня "Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора"

Деталі: 30 червня новим керівником Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту замість Мамедова став Максим Якубовський.

Проте вже наступного дня Венедіктова пере підпорядкувала цей департамент собі.

У Мамедова тоді залишилися відповідальність за Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству та взаємодію з Тренінговим центром прокурорів.

Проте в наказі за 8 липня про розподіл обов’язків в ОГП прізвище Мамедова навіть не згадується.

Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству тепер керуватиме Ігор Мустеца, а взаємодію з Тренінговим центром прокурорів – Олексій Симоненко.

Передісторія:

  • У серпні 2020 року одразу кілька правозахисних організацій заявили про тиск на Департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, який утворили восени 2019 року.
  • Гюндуз Мамедов курував напрямок воєнних злочинів і окупованих територій з 2016 року: спершу у прокуратурі АР Криму, а потім вже у Офісі генпрокурора, куди прийшов за часів Руслана Рябошапки.
  • Після звільнення його команди залишився працювати з Венедіктовою, але довгий час перебував у конфлікті з генпрокуроркою. 
  • Адвокати Мамедова звернулись до Служби безпеки України через інформацію про "таємні листи", які нібито стали причиною усунення Мамедова від керівництва "департаментом війни".

Українська правда
Теми: прокуратураВенедіктова


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