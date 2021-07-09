Венедіктова забрала у Мамедова рештки повноважень в керівництві ОГП

Глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова забрала у свого заступника Гюндуза Мамедова, якого раніше позбавила керівництва над так званим "Департаментом війни", решту повноважень, зокрема Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству та взаємодію з Тренінговим центром прокурорів.

Джерело: Наказ Венедіктової №226 від 8 липня "Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора"

Деталі: 30 червня новим керівником Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту замість Мамедова став Максим Якубовський.

Проте вже наступного дня Венедіктова пере підпорядкувала цей департамент собі.

У Мамедова тоді залишилися відповідальність за Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству та взаємодію з Тренінговим центром прокурорів.

Проте в наказі за 8 липня про розподіл обов’язків в ОГП прізвище Мамедова навіть не згадується.

Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству тепер керуватиме Ігор Мустеца, а взаємодію з Тренінговим центром прокурорів – Олексій Симоненко.

Передісторія: