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Мільйонний хабар у Харківській облраді: пособнику заступника голови обрали запобіжний захід

Понеділок, 26 липня 2021, 14:11
Фото 5.ua

Вищий антикорупційний суд відправив під арешт з можливістю внесення застави адвоката, підозрюваного в пособництві отримання 1 мільйона 50 тисяч гривень хабаря заступником голови Харківської облради.

Джерело: пресслужба ВАКС, пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Дослівно ВАКС: "25 липня слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала запобіжний захід до адвоката у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 713 тисяч 700 гривень".

Деталі: У разі внесення застави адвокат буде зобов’язаний прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом; не залишати населений пункт, в якому проживає; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні; здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Строк дії обов’язків – до 20 вересня включно.

Передісторія:

  • 22 липня НАБУ та САП викрили заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката на отриманні 1 мільйона 50 тисяч гривень хабаря від директора комунального підприємства за не звільнення його із займаної посади.
  • Згідно з даними джерел УП в правоохоронних органах, на хабарі впіймали Андрія Малиша.
  • У справі також фігурує обраний від "Слуги народу" голова Харківської обласної ради Артур Товмасян.
  • 24 липня суд арештував на 2 місяці з можливістю внесення 4,75 мільйона гривень застави спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради.

Українська правда
Теми: Харківхабармісцева влада


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