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Миллионная взятка в Харьковском облсовете: пособнику чиновника избрали меру пресечения

Понедельник, 26 июля 2021, 14:11
Фото 5.ua

Высший антикоррупционный суд отправил под арест с возможностью внесения залога адвоката, подозреваемого в пособничестве получения 1 миллиона 50 тысяч гривен взятки заместителем председателя Харьковского облсовета.

Источник: пресс-служба ВАКС, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно ВАКС: "25 июля следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила меру пресечения к адвокату в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 713 тысяч 700 гривен".

Детали: В случае внесения залога адвокат будет обязан прибывать к следователю, прокурору и в суд по первому вызову; не покидать населенный пункт, в котором живет; воздерживаться от общения с другим подозреваемым в этом уголовном производстве; сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Срок действия обязанностей – до 20 сентября включительно.

Предыстория:

  • 22 июля НАБУ и САП разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката на получении 1 миллиона 50 тысяч гривен взятки от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности.
  • Согласно данным источников УП в правоохранительных органах, на взятке поймали Андрея Малыша.
  • В деле также фигурирует избранный от "Слуги народа" председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян.
  • 24 июля суд арестовал на 2 месяца с возможностью внесения 4,75 миллиона гривен залога пойманного на взятке заместителя председателя Харьковского облсовета.

Украинская правда
Темы: Харьковвзяткаместная власть
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