Миллионная взятка в Харьковском облсовете: пособнику чиновника избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд отправил под арест с возможностью внесения залога адвоката, подозреваемого в пособничестве получения 1 миллиона 50 тысяч гривен взятки заместителем председателя Харьковского облсовета.
Источник: пресс-служба ВАКС, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Дословно ВАКС: "25 июля следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила меру пресечения к адвокату в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 713 тысяч 700 гривен".
Детали: В случае внесения залога адвокат будет обязан прибывать к следователю, прокурору и в суд по первому вызову; не покидать населенный пункт, в котором живет; воздерживаться от общения с другим подозреваемым в этом уголовном производстве; сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.
Срок действия обязанностей – до 20 сентября включительно.
Предыстория:
- 22 июля НАБУ и САП разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката на получении 1 миллиона 50 тысяч гривен взятки от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности.
- Согласно данным источников УП в правоохранительных органах, на взятке поймали Андрея Малыша.
- В деле также фигурирует избранный от "Слуги народа" председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян.
- 24 июля суд арестовал на 2 месяца с возможностью внесения 4,75 миллиона гривен залога пойманного на взятке заместителя председателя Харьковского облсовета.