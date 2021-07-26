Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Миллионная взятка в Харьковском облсовете: пособнику чиновника избрали меру пресечения

Понедельник, 26 июля 2021, 14:11
Миллионная взятка в Харьковском облсовете: пособнику чиновника избрали меру пресечения
Фото 5.ua

Высший антикоррупционный суд отправил под арест с возможностью внесения залога адвоката, подозреваемого в пособничестве получения 1 миллиона 50 тысяч гривен взятки заместителем председателя Харьковского облсовета.

Источник: пресс-служба ВАКС, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно ВАКС: "25 июля следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила меру пресечения к адвокату в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 713 тысяч 700 гривен".

Детали: В случае внесения залога адвокат будет обязан прибывать к следователю, прокурору и в суд по первому вызову; не покидать населенный пункт, в котором живет; воздерживаться от общения с другим подозреваемым в этом уголовном производстве; сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Срок действия обязанностей – до 20 сентября включительно.

Предыстория:

  • 22 июля НАБУ и САП разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката на получении 1 миллиона 50 тысяч гривен взятки от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности.
  • Согласно данным источников УП в правоохранительных органах, на взятке поймали Андрея Малыша.
  • В деле также фигурирует избранный от "Слуги народа" председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян.
  • 24 июля суд арестовал на 2 месяца с возможностью внесения 4,75 миллиона гривен залога пойманного на взятке заместителя председателя Харьковского облсовета.

Украинская правда
Темы: Харьковвзяткаместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Харьков
Оккупанты наносят удары по Харькову, в городе возник пожар
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне снова атаковали Харьков
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: