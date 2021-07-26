Миллионная взятка в Харьковском облсовете: пособнику чиновника избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд отправил под арест с возможностью внесения залога адвоката, подозреваемого в пособничестве получения 1 миллиона 50 тысяч гривен взятки заместителем председателя Харьковского облсовета.

Источник: пресс-служба ВАКС, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно ВАКС: "25 июля следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила меру пресечения к адвокату в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 713 тысяч 700 гривен".

Детали: В случае внесения залога адвокат будет обязан прибывать к следователю, прокурору и в суд по первому вызову; не покидать населенный пункт, в котором живет; воздерживаться от общения с другим подозреваемым в этом уголовном производстве; сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Срок действия обязанностей – до 20 сентября включительно.

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