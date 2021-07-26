На Закарпатті підозрюють ще 6 випадків штаму Delta: люди були в Росії

У Закарпатській області виявили ще шість підозр на штам Delta, біоматеріал хворих направили в європейські лабораторії, більшість із цих громадян їздили нещодавно в Росію.

Джерело: лікар-епідеміолог "Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Любов Данич у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Наразі ми говоримо про те, що на Закарпатті маємо шість підозр на коронавірус штаму Delta, це молоді люди віком від 18 до 35 років, є і люди старшого віку також. Деякі лікуються амбулаторно, дехто – у стаціонарі.

У переважної більшості цих хворих є в анамнезі подорожі в Російську Федерацію, два випадки з підозрою на штам Delta зафіксовано в Ужгороді, зокрема".

Деталі: За словами лікарки Данич, на основі біоматеріалу цих хворих уже проведено попередні молекулярно-генетичні дослідження на базі референтної лабораторії у м. Київ. За результатами цих досліджень виявлено мутації коронавірусу.

Надалі ці дослідження потребують додаткового секвенування для того, щоб із точністю сказати, що це саме вірус штаму Delta, який циркулює зараз в інших країнах.

Результати досліджень з європейської лабораторії очікують найближчим часом, біоматеріал був відібраний у хворих 16 липня.

Цьому передувало: Станом на 14 липня на Закарпатті офіційно підтвердили два випадки штаму коронавірусу "Дельта", хворі також відвідували Росію. До цього два випадки були виявлені в Києві.

Станом на 22 липня в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявили 6 випадків COVID-19 штаму "Дельта".

Станом на 25 липня у Львівській області зафіксували три випадки COVID, викликаного штамом коронавірусу "Дельта".