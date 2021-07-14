Ще двоє українців заразилися "Дельта"-штамом "родом" із Росії

В Україні підтверджено вже чотири випадки коронавірусу штаму "Дельта", два з них у середу були підтверджені на Закарпатті, ще два раніше були виявлені в Києві,

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кузіна: "У нас є ще два підтверджених випадки коронавірусу штаму "Дельта" на Закарпатті. Такі результати стали відомі після завершення секвенування відібраних зразків в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України.

Попередньо відомо, що особи, у яких було виявлено захворювання, захворіли після повернення їх або їхніх родичів із Росії, де зареєстровано спалах штаму "Дельта".

Зараз, за ​​повідомленнями лікарів, жінка і чоловік пройшли курс лікування і виписані додому. Всього в Україні є чотири підтверджених випадки коронавірусу штаму "Дельта".

Деталі: За словами Кузіна, Кабмін робить усе можливе для того, щоб запобігти поширенню цього штаму на території України.

"Зокрема, вже зараз іноземці та особи без громадянства, які їдуть з Індії, Великої Британії, РФ або Португалії, не зможуть перетнути кордон України без негативного тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон", – сказав він.

Українці чи іноземці з дозволом на проживання в Україні без результату такого тесту або з позитивним результатом підлягають обсервації.

"Санітарні зони облаштовуються поза територією пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон", – додав Кузін.

"Ми закликаємо українців дотримуватися карантинних обмежень та робити щеплення проти COVID-19, адже саме так ми можемо вберегти себе і людей поруч від тяжкого перебігу або смерті в результаті коронавірусної хвороби", – додав головний санлікар.

Нагадаємо: Станом на 23 червня в Україні офіційно було зафіксовано лише 2 випадки коронавірусної хвороби, викликаних штамом "Дельта".

Сусідня Росія через цей небезпечний штам фіксує рекордні показники добової кількості хворих і померлих від COVID-19. В окупованому Криму штам "Дельта" став домінантним.

У червні група українських вчених прогнозувала, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю.

За даними експертів Київської школи економіки, ситуація із захворюваністю на COVID в Україні наразі стабільно позитивна, проте новий спалах епідемії очікується вже цього літа.

Європейський центр із профілактики та контролю захворюваності (ECDC) вважає, що до кінця серпня на Дельта-варіант коронавірусу припадатиме 90% випадків інфікування в ЄС.

Влада України готується до спалаху COVID через штам коронавірусу "Дельта" (індійського).

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