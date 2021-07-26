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На Закарпатье подозревают еще 6 случаев штамма Delta: люди были в России

Понедельник, 26 июля 2021, 14:14

В Закарпатской области обнаружили еще шесть подозрений на штамм Delta, биоматериал больных направили в европейские лаборатории, большинство из этих граждан ездили недавно в Россию.

Источник: врач-эпидемиолог "Закарпатского областного центра по контролю и профилактике болезней МОЗ Украины" Любовь Данич в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Сейчас мы говорим о том, что на Закарпатье есть шесть подозрений на коронавирус штамма Delta, это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, есть и люди старшего возраста также. Некоторые лечатся амбулаторно, другие – в стационаре.

У подавляющего большинства этих больных в анамнезе путешествия в Российскую Федерацию, два случая с подозрением на штамм Delta зафиксировано в Ужгороде, в частности".

Детали: По словам врача Данич, на основе биоматериала этих больных уже проведены предварительные молекулярно-генетические исследования на базе референтной лаборатории в г. Киев. По результатам этих исследований обнаружено мутации коронавируса.

Дальше эти исследования требуют дополнительного секвенирования для того, чтобы с точностью сказать, что это именно вирус штамма Delta, который циркулирует сейчас в других странах.

Результатов исследований из европейской лаборатории ожидают в ближайшее время, биоматериал был отобран у больных 16 июля.

Этому предшествовало: По состоянию на 14 июля на Закарпатье официально подтвердили два случая штамма коронавируса "Дельта", больные также посещали Россию. До этого два случая были обнаружены в Киеве.

По состоянию на 22 июля в Александровской больнице Киева первичным тестированием обнаружили 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта".

По состоянию на 25 июля во Львовской области зафиксировали три случая COVID, вызванного штаммом коронавируса "Дельта".

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияЗакарпатье
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