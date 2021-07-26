Кравчук після операції на серці перебуває в реанімації

Перший президент України, а також представник в Тристоронній контактній групі 87-річний Леонід Кравчук після операції на серці уже місяць перебуває у реанімації.

Джерело: прессекретарка Кравчука Оксана Сибірцева, яку цитує hromadske

Пряма мова: "Дуже повільна динаміка покращення".

Деталі: За її словами, стан здоров’я першого президента не поліпшився після операції.

ЗМІ відзначають, що Кравчука підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Нагадаємо: В кінці червня стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді стан його здоров'я не коментували.