Кравчук після операції на серці перебуває в реанімації
Понеділок, 26 липня 2021, 19:30
Перший президент України, а також представник в Тристоронній контактній групі 87-річний Леонід Кравчук після операції на серці уже місяць перебуває у реанімації.
Джерело: прессекретарка Кравчука Оксана Сибірцева, яку цитує hromadske
Пряма мова: "Дуже повільна динаміка покращення".
Деталі: За її словами, стан здоров’я першого президента не поліпшився після операції.
ЗМІ відзначають, що Кравчука підключили до апарату штучної вентиляції легень.
Нагадаємо: В кінці червня стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді стан його здоров'я не коментували.