Кравчук после операции на сердце находится в реанимации
Понедельник, 26 июля 2021, 19:30
Первый президент Украины, а также представитель в Трехсторонний контактной группе 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.
Источник: пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева, которую цитирует hromadske
Прямая речь: "Очень медленная динамика улучшения".
Детали: По ее словам, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.
СМИ отмечают, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Напомним: В конце июня стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. Тогда состояние его здоровья не комментировали.