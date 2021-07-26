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Кравчук после операции на сердце находится в реанимации

Понедельник, 26 июля 2021, 19:30

Первый президент Украины, а также представитель в Трехсторонний контактной группе 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.

Источник: пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева, которую цитирует hromadske

Прямая речь: "Очень медленная динамика улучшения".

Детали: По ее словам, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.

СМИ отмечают, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним: В конце июня стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. Тогда состояние его здоровья не комментировали.

Темы: КравчукздоровьеТКГ
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