Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кравчук после операции на сердце находится в реанимации

Понедельник, 26 июля 2021, 19:30
Кравчук после операции на сердце находится в реанимации

Первый президент Украины, а также представитель в Трехсторонний контактной группе 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.

Источник: пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева, которую цитирует hromadske

Прямая речь: "Очень медленная динамика улучшения".

Детали: По ее словам, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.

СМИ отмечают, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним: В конце июня стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. Тогда состояние его здоровья не комментировали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КравчукздоровьеТКГ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Кравчук
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
В Киеве попрощались с Леонидом Кравчуком
Прощание с Кравчуком состоится в Украинском доме
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: