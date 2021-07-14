Підготовка вбивства "правої руки" Баканова: Расюк пішов на угоду і отримав умовне

Печерський райсуд Києва затвердив угоду між прокурором і полковником СБУ Юрієм Расюком у справі про замах на вбивство голови внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на вирок суду від 8 липня

Деталі: Угоду про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним Расюком уклали 11 червня. Расюк зобов’язався співпрацювати у викритті замовника нападу екс-заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного. Потерпілий Наумов дав свою письмову згоду.

Суд призначив Расюк узгоджене покарання – 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 3 роки.

До набуття вироком законної сили Расюку вже змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання, звільнили з-під варти і зобов’язали прибувати за кожною вимогою суду.

Згідно з матеріалами справи, план умисного вбивство Наумова виник у Нескоромного ще у травні 2020 року.

Тоді, за версією обвинувачення, Нескоромний зустрівся на території Олександрівської клінічної лікарні з Расюком, який обіймав посаду старшого консультанта 7 відділу Штабу АТЦ при СБУ. Нескоромний начебто озвучив Расюку свій план та запропонував сприяти в його реалізації, а Расюк одразу ж погодився.

Нескоромний визначив бюджет – 50 тисяч доларів. Расюк мав підшукати безпосередніх виконавців. Нескоромний видав 5 тисяч на підготовчі дії – організацію стеження за Наумовим.

Расюк залучив свого знайомого, який входив до кримінального середовища, і мав з ним кілька зустрічей і телефонні розмови.

Зокрема, 3 грудня 2020 року приблизно о 10:45 у ресторані "Яблуко" на вулиці Івана Мазепи, 11-Б у Києві Расюк запропонував заподіяти тілесні ушкодження Наумову, внаслідок яких він потрапить до лікарні на строк, не менше 6 місяців.

Виконавець погодився і Расюк показав йому публікацію "Схем" про Наумова, де були дані про місце проживання, автомобілі, маршрути пересування тощо голови внутрішньої безпеки СБУ.

Через два тижні у тому ж ресторані виконавець продемонстрував Расюку фотознімки Наумова, зроблені під час стеження за ним у продовольчому магазині "КОЛО" в Лабораторному провулку. Тут виконавець пропонував здійснити напад.

Під кінець зустрічі Расюк уточнив план та дав вказівку завдати Наумову проникаюче пошкодження голови від удару кастетом, у результаті якого Наумов мав потрапити у лікарню на тривалий час, або і взагалі померти.

Згодом Нескоромний начебто повідомив що напад має відбутися після Нового року і уточнив, що виконавець отримає 30 тисяч доларів.

У матеріалах справи вказано, що виконавцю кілька разів передавали кошти. Зокрема, 12 січня – 1 тисячу доларів за стеження за Наумовим. 22 січня Расюк передав виконавцю 4 тисячі доларів, які нібито попередньо отримав від Нескоромного.

Цього ж дня протиправну діяльність припинили правоохоронці. Расюка взяли під варту, а Нескоромрного оголосили в розшук.

У машині Расюка знайшли карабін і набої, які він возив без дозволу, тому додатково інкримінували незаконне носіння зброї і боєприпасів.

За інформацією джерела УП в правоохоронних органах, Нескоромний оскаржував законність повідомленої йому підозри та міру запобіжного заходу у апеляційному суді. Але його клопотання суд не задовільнив.

У кінці червня Нескоромний начебто повідомив у своєму Telegram-каналі, що СБУ знає його місце знаходження, але не шукає.

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