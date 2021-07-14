Підготовка вбивства "правої руки" Баканова: Расюк пішов на угоду і отримав умовне
Печерський райсуд Києва затвердив угоду між прокурором і полковником СБУ Юрієм Расюком у справі про замах на вбивство голови внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на вирок суду від 8 липня
Деталі: Угоду про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним Расюком уклали 11 червня. Расюк зобов’язався співпрацювати у викритті замовника нападу екс-заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного. Потерпілий Наумов дав свою письмову згоду.
Суд призначив Расюк узгоджене покарання – 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 3 роки.
До набуття вироком законної сили Расюку вже змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання, звільнили з-під варти і зобов’язали прибувати за кожною вимогою суду.
Згідно з матеріалами справи, план умисного вбивство Наумова виник у Нескоромного ще у травні 2020 року.
Тоді, за версією обвинувачення, Нескоромний зустрівся на території Олександрівської клінічної лікарні з Расюком, який обіймав посаду старшого консультанта 7 відділу Штабу АТЦ при СБУ. Нескоромний начебто озвучив Расюку свій план та запропонував сприяти в його реалізації, а Расюк одразу ж погодився.
Нескоромний визначив бюджет – 50 тисяч доларів. Расюк мав підшукати безпосередніх виконавців. Нескоромний видав 5 тисяч на підготовчі дії – організацію стеження за Наумовим.
Расюк залучив свого знайомого, який входив до кримінального середовища, і мав з ним кілька зустрічей і телефонні розмови.
Зокрема, 3 грудня 2020 року приблизно о 10:45 у ресторані "Яблуко" на вулиці Івана Мазепи, 11-Б у Києві Расюк запропонував заподіяти тілесні ушкодження Наумову, внаслідок яких він потрапить до лікарні на строк, не менше 6 місяців.
Виконавець погодився і Расюк показав йому публікацію "Схем" про Наумова, де були дані про місце проживання, автомобілі, маршрути пересування тощо голови внутрішньої безпеки СБУ.
Через два тижні у тому ж ресторані виконавець продемонстрував Расюку фотознімки Наумова, зроблені під час стеження за ним у продовольчому магазині "КОЛО" в Лабораторному провулку. Тут виконавець пропонував здійснити напад.
Під кінець зустрічі Расюк уточнив план та дав вказівку завдати Наумову проникаюче пошкодження голови від удару кастетом, у результаті якого Наумов мав потрапити у лікарню на тривалий час, або і взагалі померти.
Згодом Нескоромний начебто повідомив що напад має відбутися після Нового року і уточнив, що виконавець отримає 30 тисяч доларів.
У матеріалах справи вказано, що виконавцю кілька разів передавали кошти. Зокрема, 12 січня – 1 тисячу доларів за стеження за Наумовим. 22 січня Расюк передав виконавцю 4 тисячі доларів, які нібито попередньо отримав від Нескоромного.
Цього ж дня протиправну діяльність припинили правоохоронці. Расюка взяли під варту, а Нескоромрного оголосили в розшук.
У машині Расюка знайшли карабін і набої, які він возив без дозволу, тому додатково інкримінували незаконне носіння зброї і боєприпасів.
За інформацією джерела УП в правоохоронних органах, Нескоромний оскаржував законність повідомленої йому підозри та міру запобіжного заходу у апеляційному суді. Але його клопотання суд не задовільнив.
У кінці червня Нескоромний начебто повідомив у своєму Telegram-каналі, що СБУ знає його місце знаходження, але не шукає.
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Передісторія:
- 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
- Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.
- У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
- Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
- Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.
- Згодом повідомлялося, що Расюк погодився на угоду зі слідством.