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Зеленский провел массовые увольнения в руководстве СБУ

Понедельник, 26 июля 2021, 20:21

Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности - уволил трех заместителей председателя СБУ Ивана Баканова, начальника одного департамента и главу СБУ в Черновицкой области.

Источник: Офис президента, комментарий советника руководителя ОПГ Михаила Подоляка "Украинской правде"

Детали Руслан Баранецкий уволен с должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Василий Малыш уволен с должности первого заместителя Баканова - начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Кроме того, уволен начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий - с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Отмечается, что целью Зеленского при принятии этих указов было "обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующей содержанию реформы ведомства".

Также президента не устраивает темп борьбы с контрабандой, который есть сейчас и он хочет усилить работу ведомства.

UPD. Подоляк рассказал, что уволили также начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который фигурировал в громком деле о подготовке покушения как возможная жертва, и начальника экономической контрразведки СБУ Андрея Трепилка.

Предыстория: В пятницу стало известно, что Зеленский уволил Баранецкого. Эту же информацию подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Позже в Офисе президента отрицали, что президент уволил Баранецкого. А сам Никифоров сказал, что имел в виду другое. А именно, что в Офисе президента "знают о слухах об увольнении Руслана Баранецкого".

Тогда же он добавил, что "говорить о чьем-либо увольнении без указа на сайте президента некорректно".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийуказыСБУОфис президента
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