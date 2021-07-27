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Українські стрільці Костевич і Омельчук здобули "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

Вівторок, 27 липня 2021, 05:17

Українська змішана пара зі стрільби з пневматичного пістолету з 10-и метрів Олена Костевич і Олег Омельчук виборола бронзу Олімпійських ігор у Токіо.

Джерело: Пряма трансляція змагань

Деталі: Українці Костевич і Омельчук у боротьбі за бронзові медалі зустрілися з парою із Сербії – Зорана Арунович/Дамір Мікеч.

Українська пара на початку змагань перемагала з рахунком 6:2.

Тренер збірної Сербії взяла тайм-аут, після чого команди зрівняли рахунок. І Сербія навіть вийшла вперед – 8:6.

Наступний тайм-аут взяв тренер українських стрільців. Після нього команди знову зрівняли рахунок – 10:10.

Згодом 12:10 – Україна вийшла вперед. Українська команда взяла й наступну серію – 14:10. Далі Сербія "підтягнула" рахунок – 14:12.

У вирішальній серії українська пара здобуває перемогу в боротьбі за бронзові медалі на Олімпіаді в Токіо, набравши переможних 16 балів і вигравши з рахунком 16:12.

Передісторія:

  • У перший змагальний день Олімпійських ігор у Токіо Дар’я Білодід здобула історичну нагороду для всього українського жіночого дзюдо - вона виборола "бронзу".
  • Львів'янин Павло Коростильов зупинився за крок від медалей, посівши четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.
  • Українка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганні з кульової стрільби (10 м) на Олімпійських іграх в Токіо – вона набрала 197,6 очок.

Читайте також: Наші в Токіо. На скільки медалей розраховує Україна на Олімпіаді

Українська правда
Теми: ОлімпіадаспортУкраїна


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