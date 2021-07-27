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Украинские стрелки Костевич и Омельчук завоевали "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Вторник, 27 июля 2021, 05:17
Украинские стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио

Украинская смешанная пара по стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров Елена Костевич и Олег Омельчук завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио.

Источник: Прямая трансляция соревнований

Детали: Украинцы Костевич и Омельчук в борьбе за бронзовые медали встретились с парой из Сербии – Зорана Арунович / Дамир Микеч.

Украинская пара в начале соревнований побеждала со счетом 6: 2.

Тренер сборной Сербии взял тайм-аут, после чего команды сравняли счет. И Сербия даже вышла вперед - 8:6.

Следующий тайм-аут взял тренер украинских стрелков. После него команды снова сравняли счет – 10:10.

Впоследствии 12:10 - Украина вышла вперед. Украинская команда взяла и следующую серию - 14:10. Далее Сербия "подтянула" счет - 14:12.

В решающей серии украинская пара побеждает в борьбе за бронзовые медали на Олимпиаде в Токио, набрав победных 16 баллов и выиграв со счетом 16:12.

Предыстория:

  • В первый соревновательный день Олимпийских игр в Токио Дарья Билодид завоевала историческую награду для всего украинского женского дзюдо - она ​​выиграла "бронзу".
  • Львовянин Павел Коростылев остановился в шаге от медали, заняв четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.
  • Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио - она ​​набрала 197,6 очков.

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Украинская правда

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Темы: ОлимпиадаспортУкраина
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