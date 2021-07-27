США на саммите "Крымской платформы" будет представлять министр транспорта

США на первом саммите "Крымской платформы" будет представлять министр транспорта Питер Буттиджедж.

Эту информацию, которую "Европейская правда" имеет из двух источников, подтвердил также лидер крымскотатарского народа, народный депутат от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев в интервью "Суспільному".

"Соединенные Штаты направляют (в Украину) министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж", - сказал Джемилев.

Также, по информации "ЕвроПравды", у Буттиджеджа будет статус спецпредставителя Байдена.

Официально Белый дом еще не объявлял, кто возглавит американскую делегацию.

Буттиджедж открытый гей, который всегда выступает за права ЛГБТ. Вероятно, в Украине он приедет со своим мужем.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине, помощник госсекретаря США Джордж Кент рассказал, что президент США Джо Байден и вицепрезидентка Камала Харрис не будут присутствовать на первом саммите "Крымской платформы", и отметил, что страну будет представлять член кабинета - но не уточнил, кто именно.

Один из источников ЕП настаивает, что поездка Харрис на саммит "Крымской платформы" была невозможной для США из-за того, что, по действующему внутреннему распределению обязанностей в Белом доме, Харрис совсем не занимается внешней политикой - в отличие от своих предшественников, в частности, вице-президента Пенса и вице-президента Байдена.

Как известно, первый саммит "Крымской платформы" запланирован на 23 августа. Уже известно, что в нем лично примут участие президенты Латвии и Словакии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в Крымской платформе.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.