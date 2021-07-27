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Зруйнували прокляття прапороносців – Костевич про перемогу на Олімпіаді

Вівторок, 27 липня 2021, 10:38
Зруйнували прокляття прапороносців – Костевич про перемогу на Олімпіаді
Фото noc-ukr.org

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Олена Костевич заявила, що ця нагорода на вагу золотої і що вона першою в Україні "зруйнувала прокляття прапороносців".

Джерело: Національний олімпійський комітет України

Пряма мова Костевич: "Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні все ж був нелегкий день – удача змінювала невдачу і навпаки. Говорили, що прапороносець не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала за велику честь нести прапор своєї держави й щаслива, що нам вдалося вибороти цю нагороду для країни".

Деталі: Спортсменів привітав у Twitter президент Володимир Зеленський. Він побажав Костевич та Омельчуку "наснаги та нових перемог".

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Передісторія:

Українська правда

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Теми: Олімпіадаспорт
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