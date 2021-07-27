Зруйнували прокляття прапороносців – Костевич про перемогу на Олімпіаді
Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Олена Костевич заявила, що ця нагорода на вагу золотої і що вона першою в Україні "зруйнувала прокляття прапороносців".
Джерело: Національний олімпійський комітет України
Пряма мова Костевич: "Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні все ж був нелегкий день – удача змінювала невдачу і навпаки. Говорили, що прапороносець не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала за велику честь нести прапор своєї держави й щаслива, що нам вдалося вибороти цю нагороду для країни".
Деталі: Спортсменів привітав у Twitter президент Володимир Зеленський. Він побажав Костевич та Омельчуку "наснаги та нових перемог".
Іще одна медаль від 🇺🇦 спортсменів на Олімпіаді @Tokyo2020! Олена Костевич та Олег Омельчук посіли третє місце у стрільбі з пневматичного пістолета! Вітаю бронзових призерів, бажаю вам наснаги та нових перемог! pic.twitter.com/spLgzIhaVn— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2021
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Передісторія:
- Українська змішана пара зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-и метрів Олена Костевич і Олег Омельчук виборола бронзу Олімпійських ігор у Токіо.
- Це вже третя бронзова нагорода для України на Олімпіаді-2020.
- Раніше медалі здобули Дар'я Білодід (дзюдо) та Ігор Рейзлін (фехтування).