Зруйнували прокляття прапороносців – Костевич про перемогу на Олімпіаді

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Олена Костевич заявила, що ця нагорода на вагу золотої і що вона першою в Україні "зруйнувала прокляття прапороносців".

Джерело: Національний олімпійський комітет України

Пряма мова Костевич: "Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні все ж був нелегкий день – удача змінювала невдачу і навпаки. Говорили, що прапороносець не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала за велику честь нести прапор своєї держави й щаслива, що нам вдалося вибороти цю нагороду для країни".

Деталі: Спортсменів привітав у Twitter президент Володимир Зеленський. Він побажав Костевич та Омельчуку "наснаги та нових перемог".

Іще одна медаль від 🇺🇦 спортсменів на Олімпіаді @Tokyo2020! Олена Костевич та Олег Омельчук посіли третє місце у стрільбі з пневматичного пістолета! Вітаю бронзових призерів, бажаю вам наснаги та нових перемог! pic.twitter.com/spLgzIhaVn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2021

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