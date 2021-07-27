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Разрушили проклятие знаменосцев – Костевич о победе на Олимпиаде

Вторник, 27 июля 2021, 10:38
Фото noc-ukr.org

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Елена Костевич заявила, что эта награда на вес золотой и что она первой в Украине "разрушила проклятие знаменосцев".

ИсточникНациональный олимпийский комитет Украины

Прямая речь Костевич: "Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все же был нелегкий день – удача сменяла неудачу и наоборот. Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны".

Детали: Спортсменов поздравил в Twitter президент Владимир Зеленский. Он пожелал Костевич и Омельчуку "вдохновения и новых побед".

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Предыстория:

  • Украинская смешанная пара по стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров Елена Костевич и Олег Омельчук завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио.
  • Это уже третья бронзовая награда для Украины на Олимпиаде-2020.
  • Ранее медали завоевали Дарья Билодид (дзюдо) и Игорь Рейзлин (фехтование).

Украинская правда
Темы: Олимпиадаспорт
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