Разрушили проклятие знаменосцев – Костевич о победе на Олимпиаде

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Елена Костевич заявила, что эта награда на вес золотой и что она первой в Украине "разрушила проклятие знаменосцев".

Источник: Национальный олимпийский комитет Украины

Прямая речь Костевич: "Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все же был нелегкий день – удача сменяла неудачу и наоборот. Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны".

Детали: Спортсменов поздравил в Twitter президент Владимир Зеленский. Он пожелал Костевич и Омельчуку "вдохновения и новых побед".

Іще одна медаль від 🇺🇦 спортсменів на Олімпіаді @Tokyo2020! Олена Костевич та Олег Омельчук посіли третє місце у стрільбі з пневматичного пістолета! Вітаю бронзових призерів, бажаю вам наснаги та нових перемог! pic.twitter.com/spLgzIhaVn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2021

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