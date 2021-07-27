З нардепа Брагара зняли звинувачення в наркотиках: патрульних покарали
Вівторок, 27 липня 2021, 19:40
Національна поліція скасувала адміністративний протокол на депутата Євгенія Брагара за нібито керування в стані наркотичного сп’яніння, а патрульних, які зупинили народного обранця, покарали.
Джерело: пресслужба Нацполіції у коментарі УП
Деталі: Протокол скасували на підставі отриманих результатів експертизи. Вона не виявила наркотичних речовин в організмі Брагара.
За результатами службового розслідування, 26 липня, двом патрульним поліцейським винесли догани, оскільки в них були вимкнені бодікамери, що є порушенням інструкції.
Командиру батальйону також винесли зауваження, а командира роти понизили в посаді, оскільки вони мали проконтролювати особовий склад та не допустити порушень.
Передісторія:
- 4 липня нардеп від "Слуги народу" Брагар заявив, що патрульні поліцейські звинуватили його у перебуванні в стані наркотичного сп'яніння після його відмови дати хабар.
- Згодом з'ясувалось, що на початку інциденту на поліцейських були вимкнені бодікамери, що є порушенням інструкції.
- Поліція пообіцяла провести службове розслідування і перевірити законність дій патрульних.
Українська правда