С нардепа Брагара сняли обвинения в наркотиках: патрульных наказали
Вторник, 27 июля 2021, 19:40
Национальная полиция отменила административный протокол на депутата Евгения Брагара за якобы вождение в состоянии наркотического опьянения, а патрульных, которые остановили народного избранника, наказали.
Источник: пресс-служба Нацполиции в комментарии УП
Детали: Протокол отменили на основании полученных результатов экспертизы. Она не обнаружила наркотических веществ в организме Брагара.
По результатам служебного расследования, 26 июля, двум патрульным полицейским вынесли выговоры, поскольку у них были выключены бодикамеры, что является нарушением инструкции.
Командиру батальона также вынесли замечания, а командира роты понизили в должности, поскольку они должны были проконтролировать личный состав и не допустить нарушений.
Предыстория:
- 4 июля нардеп от "Слуги народа" Брагар заявил, что патрульные полицейские обвинили его в пребывании в состоянии наркотического опьянения после его отказа дать взятку.
- Впоследствии выяснилось, что в начале инцидента на полицейских были выключены бодикамеры, что является нарушением инструкции.
- Полиция пообещала провести служебное расследование и проверить законность действий патрульных.
Украинская правда