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С нардепа Брагара сняли обвинения в наркотиках: патрульных наказали

Вторник, 27 июля 2021, 19:40
С нардепа Брагара сняли обвинения в наркотиках: патрульных наказали

Национальная полиция отменила административный протокол на депутата Евгения Брагара за якобы вождение в состоянии наркотического опьянения, а патрульных, которые остановили народного избранника, наказали.

Источник: пресс-служба Нацполиции в комментарии УП

Детали: Протокол отменили на основании полученных результатов экспертизы. Она не обнаружила наркотических веществ в организме Брагара.

По результатам служебного расследования, 26 июля, двум патрульным полицейским вынесли выговоры, поскольку у них были выключены бодикамеры, что является нарушением инструкции.

Командиру батальона также вынесли замечания, а командира роты понизили в должности, поскольку они должны были проконтролировать личный состав и не допустить нарушений.

Предыстория:

  • 4 июля нардеп от "Слуги народа" Брагар заявил, что патрульные полицейские обвинили его в пребывании в состоянии наркотического опьянения после его отказа дать взятку.
  • Впоследствии выяснилось, что в начале инцидента на полицейских были выключены бодикамеры, что является нарушением инструкции.
  • Полиция пообещала провести служебное расследование и проверить законность действий патрульных.

Украинская правда

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