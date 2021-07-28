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Зеленский об урегулировании на Донбассе: "Нормандская встреча" будет, но все зависит от России

Среда, 28 июля 2021, 12:09
Зеленский об урегулировании на Донбассе: Нормандская встреча будет, но все зависит от России
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на проведение встречи лидеров "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе, но считает, что все зависит от России.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация" 28 июля

Прямая речь Зеленского: "Еще раз подтверждаю нашу готовность к переговорам в "нормандском формате". Я считаю, что такая встреча будет. Но на сегодня это все зависит от России, и не надо нам перебрасывать этот "мяч" от тех или иных, я имею в виду – источников российских СМИ. Все зависит от них".

Детали: Президент уточнил, что "вопрос возвращения Донбасса, вопрос тишины на Донбассе, вопрос сохранения людей, уменьшение выстрелов, вопрос обмена – все эти вопросы сегодня зависят от желания Российской Федерации".

А также от "давления, помощи и поддержки" партнеров Украины – участников "нормандской четверки".

Зеленский также добавил, что Украина на этом пути делает все необходимое и "продвигается в этом вопросе достаточно – не скоро, но как только возможно".

Ирина Балачук, УП

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Темы: ЗеленскийРосcияДонбасснормандский формат
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