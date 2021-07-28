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Зеленский об урегулировании на Донбассе: "Нормандская встреча" будет, но все зависит от России

Среда, 28 июля 2021, 12:09
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на проведение встречи лидеров "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе, но считает, что все зависит от России.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация" 28 июля

Прямая речь Зеленского: "Еще раз подтверждаю нашу готовность к переговорам в "нормандском формате". Я считаю, что такая встреча будет. Но на сегодня это все зависит от России, и не надо нам перебрасывать этот "мяч" от тех или иных, я имею в виду – источников российских СМИ. Все зависит от них".

Детали: Президент уточнил, что "вопрос возвращения Донбасса, вопрос тишины на Донбассе, вопрос сохранения людей, уменьшение выстрелов, вопрос обмена – все эти вопросы сегодня зависят от желания Российской Федерации".

А также от "давления, помощи и поддержки" партнеров Украины – участников "нормандской четверки".

Зеленский также добавил, что Украина на этом пути делает все необходимое и "продвигается в этом вопросе достаточно – не скоро, но как только возможно".

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийРосcияДонбасснормандский формат
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