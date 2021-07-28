Державна прикордонна служба за інформацією посольства України в Білорусі назвала умови в’їзду в сусідню країну в умовах тимчасового призупинення перетину їхнього держкордону через COVID.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Кордони на в'їзд з України закрила Білорусь через коронавірус ще у 2020 році – це пізніше пояснила ДПСУ в коментарі "Українській правді". У відомстві наголошують, що наразі не фіксують зменшення пасажиропотоку на цьому кордоні.

Українські прикордонники досі не отримали інформацію про "повне перекриття" кордонів, яким погрожував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко через нібито контрабанду зброї.

У відомстві з посиланням на посольство повідомляють, що закриття не поширюється на тих, хто прямує за дипломатичними документами; екіпажів літаків, кораблів, поїздів; близьких родичів білорусів або тих, хто має дозвіл на проживання у Білорусі; студентів та абітурієнтів закладів Білорусі та людей, які їдуть на COVID-вакцинацію.

Людей, які прибули з "червоних" країн у Білорусь, зобов’яжуть самоізолюватися на 7 днів і не дозволять за цей час покинути країну.

Іноземці від 6 років (окрім тих, хто має дозвіл на проживання у Білорусі) мають мати документ, який підтверджує негативний результат дослідження на COVID-19 зі зробленим ПЛР-тестом протягом 3 днів до перетину кордону.

Іноземцям, які не мають негативного тесту, можуть відмовити у в’їзді в країну.

Що передувало: 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.

Того ж дня Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтверджували закриття кордону із Білоруссю.