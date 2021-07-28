Державна прикордонна служба за інформацією посольства України в Білорусі повідомила про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в’їзд у сусідню країну.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Кордони на в'їзд з України закрила Білорусь.

У відомстві з посиланням на посольство повідомляють, що закриття не поширюється на тих, хто прямує за дипломатичними документами; екіпажів літаків, кораблів, поїздів; близьких родичів білорусів або тих, хто має дозвіл на проживання у Білорусі; студентів та абітурієнтів закладів Білорусі та людей, які їдуть на COVID-вакцинацію.

Людей, які прибули з "червоних" країн у Білорусь, зобов’яжуть самоізолюватися на 7 днів і не дозволять за цей час покинути країну.

Іноземці від 6 років (окрім тих, хто має дозвіл на проживання у Білорусі) мають мати документ, який підтверджує негативний результат дослідження на COVID-19 зі зробленим ПЛР-тестом протягом 3 днів до перетину кордону.

Іноземцям, які не мають негативного тесту, можуть відмовити у в’їзді в країну.

Що передувало: 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.

Того ж дня Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтверджували закриття кордону із Білоруссю.