Государственная пограничная служба по информации посольства Украины в Беларуси сообщила о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в соседнюю страну.

Источник: ГПСУ

Детали: Границы на въезд из Украины закрыла Беларусь.

В ведомстве со ссылкой на посольство сообщают, что закрытие не распространяется на тех, кто направляется по дипломатическим документам; экипажей самолетов, кораблей, поездов; близких родственников белорусов или тех, кто имеет вид на жительство в Беларуси; студентов и абитуриентов заведений Беларуси и людей, которые едут на COVID-вакцинацию.

Людей, прибывших из "красных" стран в Беларусь, обяжут самоизолироваться на 7 дней и не разрешат за это время покинуть страну.

Иностранцы от 6 лет (кроме тех, кто имеет вид на жительство в Беларуси) имеют иметь документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на COVID-19 со сделанным ПЦР-тестом в течение 3 дней до пересечения границы.

Иностранцам, которые не имеют негативного теста, могут отказать во въезде в страну.

Что предшествовало: