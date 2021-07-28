ГНСУ подтвердила закрытие границы на въезд в Беларусь
Государственная пограничная служба по информации посольства Украины в Беларуси сообщила о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в соседнюю страну.
Источник: ГПСУ
Детали: Границы на въезд из Украины закрыла Беларусь.
В ведомстве со ссылкой на посольство сообщают, что закрытие не распространяется на тех, кто направляется по дипломатическим документам; экипажей самолетов, кораблей, поездов; близких родственников белорусов или тех, кто имеет вид на жительство в Беларуси; студентов и абитуриентов заведений Беларуси и людей, которые едут на COVID-вакцинацию.
Людей, прибывших из "красных" стран в Беларусь, обяжут самоизолироваться на 7 дней и не разрешат за это время покинуть страну.
Иностранцы от 6 лет (кроме тех, кто имеет вид на жительство в Беларуси) имеют иметь документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на COVID-19 со сделанным ПЦР-тестом в течение 3 дней до пересечения границы.
Иностранцам, которые не имеют негативного теста, могут отказать во въезде в страну.
Что предшествовало:
- 2 июля самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.
- В тот же день Министерство иностранных дел Украины и ГПСУ не подтверждали закрытие границы с Беларусью.