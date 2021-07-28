Государственная пограничная служба по информации посольства Украины в Беларуси назвала условия въезда в соседнюю страну в условиях временного приостановления пересечения их госграницы из-за COVID.

Источник: ГПСУ

Детали: Границу на въезд из Украины закрыла Беларусь из-за коронавируса еще в 2020 году - это позже объяснила ДПСУ в комментарии "Украинской правде". В ведомстве отмечают, что пока не фиксируют уменьшение пассажиропотока а этой границе.

Украинские пограничники до сих пор не получили информацию о "полном перекрытии" границ, которым угрожал самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко за якобы контрабанду оружия.

В ведомстве со ссылкой на посольство сообщают, что закрытие не распространяется на тех, кто направляется по дипломатическим документам; экипажей самолетов, кораблей, поездов; близких родственников белорусов или тех, кто имеет вид на жительство в Беларуси; студентов и абитуриентов заведений Беларуси и людей, которые едут на COVID-вакцинацию.

Людей, прибывших из "красных" стран в Беларусь, обяжут самоизолироваться на 7 дней и не разрешат за это время покинуть страну.

Иностранцы от 6 лет (кроме тех, кто имеет вид на жительство в Беларуси) имеют иметь документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на COVID-19 со сделанным ПЦР-тестом в течение 3 дней до пересечения границы.

Иностранцам, которые не имеют негативного теста, могут отказать во въезде в страну.

Что предшествовало: